L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a annoncé avoir enregistré, le 27 décembre, le document de référence du Crédit du Maroc (CDM) relatif à l’exercice 2018, au premier semestre et au troisième trimestre de l’exercice 2019, ainsi que la note relative au programme de certificats de dépôt du CDM. Ce programme de certificats de dépôt du CDM est plafonné à 9 milliards de dirhams (MMDH) et porte sur une maturité de 10 jours à 7 ans et un taux d’intérêt fixe ou variable.