Infomédiaire Maroc – Les levées brutes du Trésor ont reculé, en glissement annuel, de 13% pour se situer à 90 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2018, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie et des finances.

Ce repli a concerné le volume levé en maturités courtes et longues qui a baissé respectivement de 40,8% et 34,8% pour se situer à 13,4 et 12,8 MMDH, pour représenter respectivement 14,9% et 14,2% des levées après 21,9% et 18,9% un an auparavant, précise la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de novembre.

En revanche, le volume souscrit des maturités moyennes s’est accru de 4,2% pour atteindre 63,8 MMDH prédominant les levées à hauteur de 70,9% après 59,2% l’année précédente, relève la DEPF.

Rédaction Infomédiaire