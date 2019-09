Les levées brutes du Trésor se sont accrues, en glissement annuel, de 3,6% à 74,6 milliards de dirhams (MMDH) au terme des huit premiers mois de 2019, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie et des finances.

Cette hausse a concerné le volume souscrit des maturités longues qui s’est raffermi, passant de 11,2 MMDH à 40 MMDH, prédominant les levées à hauteur de 53,6% après 15,5% l’année précédente, précise la DEPF dans sa note de conjoncture de septembre.

En revanche, le volume levé en maturités courtes et moyennes a reculé respectivement de 41,7% et 43,5% pour se situer à 5,8 MMDH et 28,8 MMDH, pour représenter respectivement 7,8% et 38,6% des levées après 13,9% et 70,6% un an auparavant.