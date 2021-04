Le club des femmes DRH du Maroc , premier réseau féminin de la communauté RH dans le Continent africain, a organisé à l’occasion de son troisième anniversaire un webinaire sous le thème « De la mixité émerge la richesse ».

Cette rencontre à laquelle ont pris part des femmes DRH de Madagascar et de Côte d’Ivoire, a permis aux participantes d’échanger autour de la fonction RH et des enjeux de l’égalité professionnelle et d’annoncer la création des deux nouveaux clubs, malgache et ivoirien, nés sous l’impulsion du Club DRH Maroc et illustrant ainsi son ambition d’élargir le réseau à l’international.

Les Marocaines du monde et les Tunisiennes s’apprêtent, elles aussi, à rejoindre le réseau.

« Notre objectif est de réunir les Africaines d’ici et d’ailleurs, pour plus de force et de synergie dans la promotion du leadership féminin et de l’égalité professionnelle femmes/hommes et faire un club 100% Africain à horizon fin 2022 », explique Wassila Kara-Ibrahimi, fondatrice du Club des Femmes DRH du Maroc.

Le club ayant pour vocation de porter la voix des femmes DRH afin d’impacter l’écosystème et de créer des conditions favorables pour améliorer l’employabilité féminine a choisi, pour célébrer ses trois années d’existence, de s’associer à l’ONG Handicap International pour lancer un programme de « mentoring inclusif » au Maroc. Il s’agira d’apporter aide et soutien aux femmes en situation de vulnérabilité dans notre pays, ayant été touchées par la crise sanitaire et ses effets. Ce projet sera mis en œuvre au dernier trimestre 2021 et sera élargi aux autres clubs DRH en Afrique.

« Nous voulons inspirer et connecter toutes les femmes DRH pour faire émerger un réseau professionnel. Avec la crise engendrée par la pandémie de Covid 19, l’essence même du club a pris tout son sens. Nous militons pour l’égalité, la diversité et l’inclusion afin que chaque femme puisse participer activement à l’essor économique de son pays», a déclaré Wassila Kara-Ibrahimi.