Un webinaire dédié à la présentation des opportunités commerciales et d’investissement qui s’offrent aux entreprises marocaines en Israël a été organisé ce mardi. ‘‘Toutes les conditions sont réunies pour hisser les relations économiques et commerciales entre le Maroc et Israël au rang d’un partenariat « solide », « pérenne » et « porteur de croissance partagée », a affirmé, à cette occasion, le président du Conseil d’Affaires Maroc-Israël, Steve O’Hana.

« Considérant nos relations fraternelles, notre proximité culturelle, les complémentarités et les similitudes entre nos deux économies, ainsi que la transformation que celles-ci ont connue durant ces dernières années, il existe de nombreuses opportunités à saisir », a-t-il souligné. Et d’ajouter que, « grâce au leadership du Roi Mohammed VI, le Maroc dispose aujourd’hui d’un climat des affaires et d’atouts dont l’attractivité est reconnue à l’échelon mondial ». A cet égard, il a cité la stabilité politique et macroéconomique du Maroc, son capital humain qualifié, ses infrastructures de classe internationale, sa position géographique en tant que porte vers l’Europe et hub pour l’Afrique, ses 54 accords de libre-échange ou encore la résilience et l’innovation de son secteur privé, prouvées pendant toute cette période de pandémie.