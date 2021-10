Pensé comme une destination à part, le Spa Royal Mansour est un havre de paix baigné de senteurs et de lumière naturelle. Entièrement dédié au bien-être et à la beauté, le Spa compte de nombreuses distinctions affirmant la qualité de ses prestations. Toujours soucieux d’offrir à ses clients les plus belles expériences, le Spa du Royal Mansour Marrakech ouvre ses portes à partir du mois d’octobre à des praticiens reconnus à l’international, aux disciplines diverses et complémentaires. Ana Mattos, ostéopathe, naturopathe, spécialiste en massages et thérapeute biomécanique, vous fait profiter de son savoir-faire et de son expertise du 28 octobre au 07 novembre 2021.

ANA MATTOS, OSTÉOPATHE, NATUROPATHE, SPÉCIALISTE EN MASSAGES ET THÉRAPEUTE BIOMÉCANIQUE

Ana Mattos, basée à Londres et lauréate du British College of Osteopathic Medicine, est une ostéopathe et naturopathe de renom, spécialisée en massages sportifs, biomécanique du mouvement et en ostéopathie crânienne biodynamique. Diplômée d’un master en ostéopathie pédiatrique, elle est hautement qualifiée pour apporter bien-être aux enfants et aux femmes enceintes. Elle propose une pratique douce et équilibrante prônant l’apaisement des petits et des grands.

LES SOINS PROPOSÉS PAR ANA MATTOS

Ana Mattos propose une large palette de soins lors de son passage au Spa Royal Mansour :

Puncture kinésithérapique par aiguille sèche (Dry Needling)

Ce soin de 60 ou 90 minutes, en fonction des cas, consiste à insérer des aiguilles d’acupuncture dans les zones du corps où les douleurs musculaires ou articulaires se font sentir. La circulation sanguine est stimulée et les douleurs chroniques ou liées à des blessures sportives sont soulagées.

Massothérapie sportive

Il s’agit d’un massage thérapeutique de 60 minutes des tissus profonds tels que les muscles, ligaments, tendons et fascia. Il est idéal pour prévenir et traiter les blessures des sportifs et joue aussi un rôle essentiel dans l’amélioration de leurs performances.

Massage post-partum et grossesse

Durant 60 ou 90 minutes, ce massage personnalisé est dédié aux femmes enceintes quel que soit le stade de leur grossesse. Il permet de les soulager des multiples et diverses douleurs liées à leur état et de leur apporter détente et relaxation musculaire. Ce massage apporte également de nombreux bienfaits durant la période post-partum.

Ostéopathie pédiatrique (bébés et enfants)

Spécialement élaborée pour les bébés de 0 à 18 mois, cette séance d’ostéopathie pédiatrique d’une heure est recommandée pour maintenir l’équilibre physique des jeunes enfants. Lors de cette séance, les mauvaises postures ou les conséquences des chutes fréquentes lors de cette tranche d’âge sont traitées pour éviter un déséquilibre dans la structure musculosquelettique.

Ostéopathie structurelle et crânienne

Cette thérapie s’adresse aux clients de tous âges souffrant de douleurs liées à la colonne vertébrale, aux articulations, aux ligaments, aux tissus et aux organes internes tels que des maux de dos et de cervicales, ou encore d’arthrite. Afin de soulager les patients de leurs douleurs, la thérapeute a recours à une série de techniques allant du massage des tissus profonds, à la manipulation et la mobilisation des articulations, aux étirements et exercices en plus de l’ostéopathie crânienne biodynamique.

LES BIENFAITS DE L’OSTÉOPATHIE

La pratique de l’ostéopathie est idéale pour prévenir ou traiter toutes les tensions musculaires et articulaires mais aussi pour optimiser la condition musculosquelettique et la santé générale en traitant les déséquilibres et les dysfonctionnements structurels et mécaniques. Discipline à la fois douce et efficace, l’ostéopathie a démontré depuis longtemps ses bienfaits sur le corps, surtout lorsqu’elle est pratiquée par une thérapeute d’exception. Clients résidents ou non-résidents du Royal Mansour Marrakech peuvent venir découvrir cette approche bienveillante au Spa du palace.