Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi en visioconférence, a adopté des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère chargé de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Sarah Lamrani et Taoufik Azarual ont été respectivement nommés à la tête de la direction des Études, de la communication et de la coopération et de la Direction de la Fonction publique, a indiqué le ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d’un point de presse à l’issue de la réunion.

En ce qui concerne le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, Abdeljalil Bouzouggar a été nommé au poste de directeur de l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine.