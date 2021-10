Le conseil de la région de Casablanca-Settat a procédé, lundi lors d’une session extraordinaire, à l’élection des présidents et vice-présidents de ses commissions permanentes.

Lors de cette session, présidée par Abdellatif Maazouz, président du conseil, Mbarek Afiri et Mohamed Chiker ont été élus respectivement présidents de la commission permanente du budget, des affaires financières et de la programmation, et de celle chargée de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’eau.

Par ailleurs, Youssef Mouflih a été élu président de la commission permanente chargée du développement économique et rural, de la promotion des investissements, de la formation et de l’emploi.

Il a également été procédé, lors de cette session marquée par la présence du wali de la région de Casablanca–Settat, Said Ahmidouch, à l’élection de Salaheddine Abou El-Ghali à la tête de la commission permanente chargée de la culture, de la coopération, de la communication et du partenariat, et de Fatiha Maouche à la tête de la commission permanente chargée de la question de la famille, de la femme, de la jeunesse, de la santé et du sport.

Les travaux de cette réunion, marquée par la présence de 54 conseillers régionaux parmi les 75, a été couronnée par l’élection de Rabha Saleh à la tête de la commission permanente chargée de l’enseignement, de la recherche scientifique, du développement de la technologie moderne et de la numérisation, alors que Said Mouhib a été élu à la tête de la commission permanente chargée des transports, des énergies propres, du développement spatial et des équipements de base.

Le représentant des partis de l’opposition, Said Zouhair, a été choisi membre de la commission chargée de superviser et contrôler l’Agence régionale d’exécution des projets.

A cette occasion, le président du conseil a indiqué, dans une déclaration à la presse, qu’après la mise en place des structures du conseil, il sera procédé ultérieurement à l’examen et l’adoption du budget.

Les commissions, a-t-il ajouté, procéderont ensuite à l’examen de l’état d’avancement des projets de développement en cours programmés au niveau de la région.

Le conseil de la région de Casablanca-Settat avait adopté à la majorité, jeudi, lors d’une session extraordinaire, le projet de son règlement intérieur.