Le Conseil des Agences de Presse Mondiales (NACO) a tenu, mardi à Londres, la deuxième réunion de ses membres, dans le cadre des préparatifs du 7ème Congrès Mondial des Agences de Presse (NAWC) qui sera organisé par l’Agence Marocaine de Presse (MAP) fin novembre 2022 à Marrakech. Cette réunion, à laquelle a pris part le Directeur de la Communication et de la Coopération de la MAP, Rachid Tijani, a permis de décider du thème de cet événement d’envergure internationale qui sera « L’avenir des agences de presse dans un monde post-pandémie » (The future of news agencies in a post pandemic world).

Le Conseil a également traité des principaux points relatifs à l’organisation de cet événement, le premier du genre en Afrique, passant en revue les différentes personnalités qui prendront part au NAWC et les thématiques des panels. La fixation des dates définitives, le choix des sites d’accueil et des langues de travail ont également été au programme de cette réunion, en plus de la logistique nécessaire à la réussite de cette grand-messe des agences de presse mondiales. Une troisième réunion des membres du NACO aura lieu en juin 2022 à Londres, pour assurer une préparation optimale de cet événement qui devrait dessiner les contours de l’avenir des agences mondiales de presse.

En décembre 2019, le choix des membres du Conseil des Agences de Presse Mondiale s’est porté sur le Maroc pour accueillir la 7éme édition du Congrès mondial des agences de presse en 2022. Le choix du Royaume est une marque de confiance des membres du NACO en sa capacité à réussir l’organisation d’événements d’envergure internationale.

La vocation touristique du Maroc, son hospitalité légendaire et son savoir-faire dans l’organisation d’événements planétaires sont autant de facteurs qui ont milité en faveur de ce choix. De plus, la tenue de cet événement à Marrakech contribuera sans aucun doute, à consolider les acquis du secteur des médias dans le Royaume.

Les six éditions précédentes du Congrès mondial des Agences de presse avaient eu lieu en Russie (2004), en Espagne (2007), en Argentine (2009), en Arabie Saoudite (2012), en Azerbaïdjan (2015) et en Bulgarie (2019).