Placé Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI depuis son lancement, le Raid Solidaire Sahraouiya revient à Dakhla, du 26 février au 5 mars 2022, avec la participation de 100 femmes du monde entier.

Véritable hymne à la solidarité et à la paix, à travers le sport et le dépassement de soi, Sahraouiya tient de nouveau sa promesse de réunir des femmes de différents horizons dans un challenge inédit.

Cette année, elles sont du Maroc (du nord au sud), France, Espagne, Portugal, Cameroun, Colombie, Mali, Madagascar, Soudan du Sud, Ghana, Rwanda, Sainte-Lucie, Sénégal et Israël.

Toutes venues soutenir l’esprit de Sahraouiya, mais aussi découvrir le magnifique écrin naturel proposé par Dakhla et le Sahara Marocain.

Les marraines de Sahraouiya : Courage, détermination et exemplarité.

Chaque année, de nouvelles marraines portent le message et l’esprit de Sahraouiya. Pour cette édition, trois femmes aux parcours exceptionnels rejoignent Sahraouiya :

Franco-Béninoise, Flora Coquerel est une ancienne gagnante du concours Miss France (2014) et figure principale de la série documentaire MON ODYSSEE Africaine, sur My Canal. Impliquée et engagée dans le social, porte-parole, à travers son association Kélina, des enfants défavorisés au Bénin, Flora Coquerel rejoint Sahraouiya en tant que marraine de

cette huitième édition, aux côtés de Madame Aicha Ech-Chenna, marraine de cœur du raid solidaire depuis sa création.

Aicha Ech-Chenna : Maman de toutes les causes.

Nous n’avons plus besoin de présenter Madame Aicha Ech-Chenna, Présidente de l’Association Solidarité Féminine, qui nous fait l’immense honneur d’être la marraine de cœur de Sahraouiya depuis sa création.

Mama Aicha est présente lors de toutes les éditions de Sahraouiya pour encourager et inspirer des femmes du Maroc et de l’étranger.

Un hommage lui est consacré cette année encore pour la féliciter de son parcours et la remercier pour toutes les actions qu’elle continue de mener.

Cette femme de fer, au cœur de velours, nous a tellement appris de choses de la vie qu’il nous a semblé évident qu’elle soit et demeure notre marraine de cœur.

Latifa Chérif : Cœur battant de la lutte contre le cancer du sein.

Latifa Cherif, Présidente de l’Association Les Amis du Ruban Rose, courageuse guerrière dans la lutte contre le cancer du sein, est présente avec son énergie, sa détermination et ses messages d’encouragement et de sensibilisation à toutes celles qui entament le long chemin du combat contre la maladie.

Les invitées d’honneur : Ambassadrices des bonnes causes.

Myriam Seurat est une journaliste de France Télévision, chargée de la présentation au service météo.

Dans une déclaration, Myriam avoue que pour elle « L’aventure, c’est d’abord l’ouverture sur les autres ». Elle prend part à cette huitième édition de Sahraouiya pour prouver son esprit de guerrière, mais également pour découvrir toutes les autres cultures représentées lors du raid.

Justine Hutteau : Aventurière dans l’âme, Justine est une auto-entrepreneuse Franco-Belge, connue à travers sa marque de cosmétiques Respire. Justine est également auteure de « Rêver, Oser, Se Dépasser » paru le 12 janvier 2022.

Aventurière mais aussi sensible aux causes nobles, Justine participe à Sahraouiya pour vivre une aventure sportive 100% féminine, engagée et solidaire.

Ulfat Haider & Vanessa Allouche : d’Israël au désert marocain !

Elles font Sahraouiya pour Jaffa Institute, une association qui œuvre au profit des enfants défavorisés et elles viennent directement d’Israël pour vivre l’esprit de paix et de solidarité prôné par Sahraouiya.

Vanessa et Ulfat, qui représentent le Magazine Golda, sont deux amoureuses de la nature, du sport et des sensations fortes.

Sahraouiya : Plus qu’un raid, une solidarité agissante.

Dans une conjoncture des plus délicates, Sahraouiya promeut la solidarité et l’entraide, lors d’une expérience unique où des femmes de différentes cultures tissent des liens entre elles et deviennent de réelles ambassadrices de cet événement et de la Région de Dakhla.

Sahraouiya, c’est surtout un raid responsable, durant lequel les valeurs de l’éco-citoyenneté et de la paix sont mises en avant et partagées par plus de cent femmes d’ici et d’ailleurs. Promouvoir ces valeurs, tout en donnant le meilleur de soi-même, une proximité avec notre culture locale Hasssanie, notre histoire et la découverte d’une région inoubliable.

Sahraouiya Vs Covid-19

La situation sanitaire mondiale, étant ce qu’elle est, depuis plus de deux ans, Sahraouiya a su adapter son format pour offrir à ses participantes, mais aussi à ses équipes organisatrices et aux journalistes présents, un environnement sain et sécurisé. C’est ainsi que les règles imposées par la Covid-19 sont scrupuleusement respectées :