Le Centre Régional d’Investissement (CRI) Marrakech – Safi a tenu son deuxième Conseil d’Administration sous la présidence de Monsieur Karim Kassi-Lahlou, Wali de la Région Marrakech – Safi et Gouverneur de la Préfecture de Marrakech.

L’occasion de présenter d’une part le bilan des 10 premiers mois du CRI dans sa nouvelle version depuis l’instauration de la loi 47-18, et d’adopter d’autre part un nouveau plan stratégique répondant aux missions nouvelles du CRI et au contexte actuel post covid, permettant la création d’une dynamique économique et sociale au niveau de la Région.

La réforme des CRI, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi Mohamed VI que Dieu l’assiste, a permis de garantir l’accompagnement de tous les investisseurs et la facilitation administrative de leurs projets d’investissement, même durant les périodes de confinement, grâce notamment à la dématérialisation des procédures d’investissement et l’instauration des Commissions Régionales Unifiées d’Investissement.

Malgré le contexte particulier lié à la pandémie du covid 19, le CRI de Marrakech Safi a relevé le défi de l’amélioration du climat des affaires, de la facilitation des procédures, et du développement d’une nouvelle impulsion économique d’une offre régionale intégrée. Cela a été possible par la refonte et la restructuration interne de l’établissement et la mise en place de nouvelles procédures de gestion et de suivi, indispensables pour la réussite de notre mission. Une mission d’autant plus cruciale dans cette période de crise socio-économique où le CRI doit être un moteur fédérateur dans la préservation et la relance de l’économie et l’investissement dans la région de Marrakech Safi.

Le Directeur Général du CRI de Marrakech Safi a présenté le rapport d’activité du Centre depuis le 1er Conseil d’Administration tenu le 4 décembre dernier : un bilan très encourageant malgré la conjoncture incertaine actuelle.

26 milliards de dhs d’investissement et 14 000 emplois directs en 10 mois !

Côté chiffres, le CRI a permis la création de 4060 entreprises via son guichet unique, a tenu 29 Commissions Régionales Unifiées d'Investissement (CRUI), qui ont statué sur 118 projets d'investissement, et qui ont accordé des avis favorables à 23 projets prévoyant un montant global d'investissement de 25,9 milliards de dirhams et la création de près de 14000 emplois directs.

La mise en place de la plateforme digitale CRI Invest a contribué significativement à la simplification des procédures et la réduction des délais de traitement, passant à 29 jours en moyenne, contre plus de 100 les années précédentes.

Yassine Mseffer a rapporté également les différentes actions entreprises par le CRI de Marrakech Safi dans le cadre de ses nouvelles prérogatives d’impulsion économique de la Région, d’accompagnement et de promotion de l’offre territoriale régionale. Toutes ces mesures s’inscrivent dans un cadre inclusif de travail collaboratif impliquant l’ensemble des acteurs publics et privés de la Région.

Zoom sur les jeunes et les entrepreneurs

Le CRI Marrakech – Safi a accordé une attention particulière aux jeunes entrepreneurs et aux TPE, notamment dans le cadre du Comité Régional de Coordination et d’Accompagnement (CRCA) du Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises (PIAFE), avec pour objectif la relance de l’économie à travers un levier important qui est l’entrepreneuriat et les TPE/PME.

Le CRI de Marrakech Safi a également lancé cette année l’aménagement et l’équipement de 8 centres pilotes d’accompagnement à l’entrepreneuriat dans le cadre du programme « Insertion Economique des Jeunes » financé par la Banque Mondiale.

Datas, Datas, Datas

Durant ce conseil d’administration, le CRI de Marrakech Safi a présenté son plan d’actions stratégique 2021-2023 dont le fil conducteur est la data. En effet, l’analyse et suivi de l’impact économique du covid a révélé l’importance d’avoir des données régionales fiables, transparentes, accessibles et régulièrement mises à jour ; tant pour le pilotage des politiques régionales que pour les décisions d’implantation des investisseurs.

Cela se manifestera notamment par la mise en place d’un indice de compétitivité régional qui permettra un suivi régulier du positionnement socio-économique de la région, dans le cadre d’un observatoire régional du développement économique.

Ces datas seront d’ailleurs mises à disposition des investisseurs à travers une prochaine plateforme digitale de promotion de la région de Marrakech Safi. Une plateforme qui accompagnera l’investisseur tout au long de son processus d’investissement : idée, financement, implantation, exploitation, etc.

Collaboration et Mise en réseaux

Rappelant toutes les formidables initiatives de relance et de promotion de l'offre territoriale, tant par les acteurs publics que privés, le Directeur Général du CRI a insisté sur la nécessité de

faire converger ces forces vives et créer une synergie capable de porter les ambitions de la Région. Cela passera par une mise en réseau collaborative autour d’intérêts communs sectoriels ou thématiques tels que l’innovation et la durabilité, deux axes stratégiques où la Région a toute sa légitimité pour en faire des hubs d’excellence.

Spécial Covid

Dès les premiers jours de la pandémie et sous la présidence de Mr le Wali de la Région, le CRI de Marrakech Safi a mis en place une cellule stratégique de veille économique afin de recenser et suivre l’impact du covid-19 sur le tissu socio-économique de la région. Il a également organisé 5 Comités Régionaux de Veille Economiques (CRVE) ainsi que plus de 40 heures d’ateliers de travail et focus group ayant permis l’émergence de 106 propositions de relance concrètes et applicables dans un délai court au niveau régional.

D’autre part, le CRI de Marrakech Safi a lancé, en partenariat avec l’Université Cadi Ayyad, une étude post-covid de préservation et de relance de l’économie et l’investissement dans la région Marrakech – Safi, et dont les résultats ont été présentés lors de la 5ème réunion du Comité Régional de Veille Economique (CRVE). Les travaux conduits par le CRI en termes de préservation et de relance de l’économie, notamment les Focus-Groups et autres études thématiques, ont permis de dégager pas moins de 106 propositions multidisciplinaires impliquant les différents acteurs régionaux.

Ce plan d’actions doit s’inscrire dans le cadre du Plan de Développement Régional et de la politique des 3R prônée dans la région post covid : Résister, Relancer et Réinventer.

Enfin, tous les membres du Conseil d’Administration ont félicité le CRI de Marrakech Safi pour ses réalisations et son plan d’actions, et ont voté à l’unanimité les résolutions proposées.