Le Centre régional d’investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) vient de publier la 1ère édition de son Guide du financement d’entreprise de la région, en vue de renforcer la communication autour des différents programmes d’appui pour les investisseurs et porteurs de projets.

Ce guide, premier en son genre au niveau régional, se veut un dispositif d’information qui regroupe les outils, les mécanismes et les offres d’appuis financiers, afin de mieux éclairer l’entrepreneur sur les différents modes de financement destinés aux entreprises de la région.

Il vise également à regrouper et consolider, dans un seul document, les différents modes de financement existants dans la région, contribuer à répondre à la problématique d’accès au financement au niveau de la région, et à accompagner les entreprises dans leur quête de financement en mettant un ensemble d’outils à leur disposition, et à faciliter l’accès aux informations liées aux critères et conditions d’éligibilité des entreprises pour accéder aux types de financement adéquats. Bien que le financement soit l’enjeu récurrent pour tout entrepreneur/porteur de projet qui contribue au développement, un certain nombre de constats soulevés ont été mis en évidence tout au long de la réflexion sur ce guide.

Le document relève, à cet égard, que les modes de financement sont aujourd’hui nombreux et diversifiés, toutefois certains restent méconnus par la plupart des entrepreneurs, notant que devant le manque de culture financière chez une grande partie des patrons d’entreprises, le souci est d’assurer une bonne circulation et diffusion de l’information liée au financement.

Ce guide passe en revue différentes options suivant le type de projet que l’entrepreneur cherche à financer: un projet de création, de relance, de développement, de croissance ou de pérennisation de l’activité.

Ce guide répond ainsi aux éventuels besoins de chaque entreprise, quelle que soit sa taille et/ou son secteur d’activité, explique le document, précisant que les informations contenues dans les fiches ont été communiquées par les organismes qui proposent les divers produits financiers inclus dans le guide, lors de son élaboration.

« Ce guide de financement s’ajoute aux multiples actions communautaires œuvrant pour le renforcement de l’offre territoriale, de l’impulsion économique et de la promotion de l’investissement au niveau de notre région », a indiqué le directeur du CRI-TTA, Jalal Benhayoun, cité dans le document, notant que son élaboration est le fruit de convergence de l’idéation et de l’intelligence collective de l’écosystème du CRI.

Benhayoun a précisé que ce travail participatif constitue une illustration parfaite de la volonté de la communauté régionale de faire converger ses efforts, en vue d’assurer un accompagnement plus efficace aux investisseurs, aux porteurs de projets, aux auto-entrepreneurs et aux très petites, petites et moyennes entreprises (TMPE).

Ce guide a pour objectif de répondre à l’une des préoccupations majeures de cette population en mettant à sa disposition, sous une forme à la fois simplifiée et exhaustive, les incitations et les mécanismes de financement et d’appui à l’entreprenariat disponibles aux niveaux national et régional, a-t-il noté, relevant qu’un grand nombre de personnes et d’institutions publiques et privées ont collaboré dans la réalisation de cet outil, et contribué à sa réussite. Il a ainsi formulé le souhait de faire de ce guide régional, un moyen additionnel de tenir les investisseurs, les porteurs de projets, les auto-entrepreneurs et les TMPE informés et de leur fournir des renseignements pratiques sur les possibilités d’accès aux incitations pour leurs projets d’investissement.

Cette première édition est une prémisse à une série de guides qui traiteront des problématiques auxquelles sont confrontées les entreprises en général et la PME en particulier, de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.