Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et la Ministre israélienne de l’Economie et de l’Industrie, Orna Barbivai, ont tenu, lundi 21 février 2022 au siège du ministère à Rabat, une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration Conjointe signée, le 22 décembre 2020 à Rabat, dans laquelle les deux pays ont exprimé leur volonté de promouvoir une coopération économique bilatérale dynamique et innovante dans les domaines du commerce, de la finance et de l’investissement, ainsi qu’en matière d’innovation et de technologie.

« C’est une rencontre fondatrice qui nous a offert la possibilité d’identifier les domaines et les pistes de collaboration et de partenariat industriel et commercial bilatéral. Après plus d’un an de la reprise des relations diplomatiques, le Maroc et Israël ont posé les jalons d’un partenariat innovant multidimensionnel. Aujourd’hui, c’est une nouvelle étape que nous entamons sur le chemin de notre partenariat que nous voulons intense, fructueux et mutuellement bénéfique », a déclaré Mezzour.

Cette rencontre a été marquée par la signature d’un Accord de Coopération Economique visant, entre autres, à créer des Zones Industrielles Qualifiées au Maroc qui permettront de concrétiser la coopération tripartite Maroc-Israël-Etats–Unis dans le domaine du commerce et de l’investissement et de faciliter l’accès direct des marchandises produites dans ces Zones au marché américain.

Cet accord prévoit aussi la participation aux foires commerciales et conventions économiques qui se tiendront dans les deux pays, l’échange d’expertise et l’organisation d’événements promotionnels et de visites d’affaires. Il vise également à instaurer une coopération bilatérale sur les questions de normalisation et de réglementation, entre les entités du secteur privé des deux pays (organisations patronales, Chambres de Commerce…) et dans les domaines de la recherche et développement (R&D), de l’innovation et des petites et moyennes entreprises.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont identifié les secteurs à fort potentiel d’investissement, en phase avec ceux retenus les communautés d’affaires respectives, en l’occurrence : l’Industrie 4.0, l’agroalimentaire, l’automobile, l’aéronautique, le textile, les technologies de l’eau, les énergies renouvelables, l’externalisation des services, les dispositifs médicaux et l’industrie pharmaceutique.

Pour mettre en place les mécanismes favorisant le développement de ce partenariat bilatéral répondant aux besoins et attentes des deux pays, il a été convenu, à l’issue de cette rencontre, de tenir la 1ère session du Comité Mixte prévu par l’Accord de Coopération Economique et Commerciale et d’organiser un Forum d’hommes d’affaires des deux pays.