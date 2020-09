Le Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Marrakech-Safi s’apprête, sous l’impulsion de l’Office National du Tourisme (ONMT), à lancer une grande campagne de promotion digitale pour la relance du secteur touristique dans la région.

Cette campagne a pour objectif de « dynamiser le tourisme de la région mais aussi d’envoyer un signal positif pour le tourisme international, en mettant les projecteurs sur cette région, première destination touristique du Royaume », précise le CRT dans un communiqué.



D’ailleurs, ajoute la même source, les acteurs du tourisme de la région de Marrakech, Essaouira, Safi et la province d’Al Haouz (Ourika, Ouirgane, Imlil, Toubkal…) « n’ont qu’une hâte : accueillir les visiteurs nationaux et internationaux et leur faire découvrir de nouvelles expériences ».



Pour ce faire, ils proposent des offres attractives allant jusqu’à 50% et mettent en avant le fait que les protocoles sanitaires mis en place par le ministère du Tourisme et les autorités locales sont scrupuleusement respectés.



Pour appuyer cette stratégie, une grande campagne de promotion va donc être lancée par le CRT de Marrakech-Safi, en partenariat avec l’ONMT, indique la même source.



S’inspirant des conversations téléphoniques entre amis ou entre les membres d’une famille, le message se veut direct, clair et efficace, fait remarquer le CRT.



Et de poursuivre que cette campagne, qui est dans l’air du temps, constitue aussi une invitation au voyage : “Je suis à Marrakech, tu viens ?”, “Je suis à Essaouira, tu viens ?”, “Je suis à Safi, tu viens ?”, “Je suis à Al Haouz, tu viens ?”.



Au delà des destinations matures connues à l’international, des “perles” émergentes seront mises en lumière, à l’instar de “Je suis à Agafay, tu viens ?”, “Je suis à Lalla Fatna, tu viens ?”, “Je suis à Sidi Kaouki, tu viens ?”, “Je suis à Youssoufia, tu viens ?”, “Je suis à Ouirgane, tu viens ?”, “Je suis à El Kelâa des Sraghna, tu viens ?”, “Je suis à Chichaoua, tu viens ?”, “Je suis à Rehamna, tu viens ?”, explique le communiqué.



S’étendant de fin septembre à fin décembre 2020, cette campagne se déploiera principalement sur le digital et s’appuiera sur la vidéo pour attirer, convaincre et inciter les voyageurs nationaux et internationaux à venir (re)découvrir cette région dans toute sa diversité, souligne la même source, précisant qu’ils pourront trouver toutes les offres attractives des établissements de la région via le site www.visitmarrakech.com/offres/.



Selon le CRT, le digital est privilégié à 53% du budget global de la campagne (41% à la publicité en ligne, et 12% aux supports presse en ligne).



“Un parti pris pour atteindre les millions de socionautes marocains et internationaux actifs sur les médias sociaux. La radio et l’affichage seront également utilisés afin de couvrir l’ensemble des canaux de communication et d’atteindre une cible locale plus large”, affirme le Conseil.



Par ailleurs, les équipes du CRT de Marrakech-Safi ont collaboré avec des talents locaux pour créer 32 vidéos couvrant ainsi la région dans sa globalité et chaque territoire avec ses activités signatures.



Chacune des vidéos invite au voyage, au road trip plus particulièrement, avec des cartes et des pins de géolocalisation “Ntla9aw”: Un clin d’œil à la campagne nationale de l’ONMT dont la signature est “Ntlaqawfbladna” (on se rencontre dans notre pays).



Avec cette campagne, le CRT de Marrakech-Safi joue son rôle de levier promotionnel au service des opérateurs de la région, conclut le communiqué.