Le gardien de but marocain Yassine Bounou va rester au FC Séville. Le club andalou est parvenu à un accord avec Gérone pour racheter définitivement le contrat de l’international marocain.







Bounou, auteur d’une très belle saison marquée par le sacre de l’Europa League, défendra les couleurs de l’équipe andalouse les quatre prochaines saisons, a annoncé FC Séville.

« FC Séville et FC Gérone ont conclu un accord pour le transfert, pour les quatre prochaines années, du gardien de but Yassine Bounou qui a joué en qualité de prêté au club de Séville la saison dernière », précise le club de la capitale andalouse dans un communiqué.







« Le gardien de but marocain a réalisé une fin de saison exceptionnelle, étant l’un des artisans de la sixième victoire de l’équipe de Séville en UEFA Europa League, couronnée par une magnifique finale de tournoi avec de grandes performances », écrit le club sévillan.





Bounou a disputé un total de 18 matches la saison dernière, 10 en Europa League, 6 en Liga et 2 à la Coupe du Roi.

Sous contrat avec Gérone jusqu’en 2021, Bounou a défendu les couleurs du club catalan dans 85 matchs (52 en première division, 32 en deuxième division et 1 à la Coupe du Roi).







Arrivé en Espagne en 2012 en provenance du Wydad Casablanca, le gardien de but des Lions de l’Atlas a joué pour l’équipe réserve de l’Atlético Madrid et au Real Saragosse, avant de rejoindre Gérone en 2016.