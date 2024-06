Le Fonds d’équipement communal (FEC) et la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma ont procédé, le 20 mai dernier, à la signature d’une convention de financement d’un montant de 1,3 milliard de dirhams (MMDH).

Cette convention définit les modalités et les conditions d’octroi et de mobilisation par le FEC d’une Ligne de crédit, au profit de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma pour le financement de projets prioritaires du Programme de développement régional (PDR) de la région, indique un communiqué du Fonds.

La réalisation de ces projets vise, notamment la consolidation de l’attractivité économique des espaces territoriaux de la région.

Par cette nouvelle opération, le FEC confirme sa détermination à accompagner les régions du Royaume dans la réalisation de leurs projets d’investissement, notamment ceux à fort impact social, en ligne avec la politique de la Banque en matière d’engagement environnemental et social (E&S), qui se distingue par son alignement sur la règlementation nationale en matière de durabilité.

La concrétisation de cette ligne de crédit consolide la confiance des collectivités territoriales envers le FEC en tant que partenaire financier historique, et permet aux deux parties, dans un esprit de responsabilité et d’ambition, de confirmer leur attachement à promouvoir un développement régional durable, dynamique et inclusif, qui veille à associer l’ensemble des territoires à l’objectif de croissance partagée et d’évolution.