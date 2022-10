le Festival International du Film de Marrakech présentera une large sélection des cinémas du monde avec 76 films en provenance de 33 pays répartis en plusieurs sections : la Compétition officielle, les Séances de gala, les Séances spéciales, le 11e Continent, le Panorama du cinéma marocain, les séances Jeune Public, les projections à Jemaa El Fna et les films programmés dans le cadre des hommages.

Fidèle au positionnement du Festival, la Compétition officielle présentera des premiers et seconds longs métrages afin de révéler et promouvoir les nouveaux talents du cinéma mondial. Parmi les 14 films sélectionnés, 10 sont des premiers longs métrages et 6 sont signés par des réalisatrices.

C’est une sélection éclectique en provenance de 14 pays différents dont 2 d’Amérique latine (Brésil et Mexique), 3 européens (France, Portugal et Suisse), 4 issus de la région MEA et de sa diaspora (Maroc, Suède/Somalie, Syrie, Tunisie), ainsi que l’Australie, le Canada, l’Iran, l’Indonésie et la Turquie.

Explorant plusieurs genres cinématographiques, du fantastique au film noir en passant par le film d’époque, le drame social, le thriller ou le mélodrame, les films en lice pour l’Etoile d’or abordent des sujets qui font écho aux préoccupations des jeunes générations à travers le monde : la construction identitaire et la nécessité d’avoir des modèles, la place des femmes dans nos sociétés contemporaines, mais aussi les questions de transmission qu’il s’agisse de tradition, d’héritage politique ou tout simplement d’amour.

En ouverture de cette 19e édition, les festivaliers pourront découvrir Guillermo del Toro’s Pinocchio, la nouvelle merveille du cinéaste primé aux Oscars Guillermo del Toro, co-réalisé avec Mark Gustafson. Ce film d’animation musical en stop motion réinvente les aventures de la célèbre marionnette de bois qui rêvait de devenir un vrai petit garçon.

Les Séances de Gala présenteront les avant-premières de films internationaux de cinéastes respectés comme James Gray (Armageddon Time), Neil Jordan (Marlowe), Tarik Saleh (Boy From Heaven) ou Paul Schrader (Master Gardener); ainsi que des films qui ont fait événement sur la scène internationale comme la comédie dramatique palestinienne Mediterranean Fever, le passionnant thriller La Syndicaliste interprété par Isabelle Huppert ; ainsi que le film britanno-égyptien The Swimmers, qui met en scène l’histoire vraie de deux soeurs nageuses qui ont fui la Syrie pour participer aux Jeux Olympiques de 2016.

La section Séances spéciales présentera 15 films contemporains issus notamment d’Islande, d’Inde ou de Corée du Sud, signés par des cinéastes salués par la critique ou par les plus grands festivals internationaux dont notamment Alice Diop, Joanna Hogg, Marie Kreutzer, Jafar Panahi, ainsi que Fatih Akin et Philippe Faucon, qui ont tous deux tourné leurs films au Maroc.

La section 11e Continent présentera des films audacieux et novateurs qui bousculent les représentations cinématographiques. Cette programmation composée de 12 fictions, documentaires et films d’archives ouvre un dialogue entre le cinéma contemporain mondial (Paraguay, Brésil, Liban, Espagne, Rwanda…) avec deux oeuvres classiques montrées en copie restaurée, qui ont été à l’avant-garde des cinémas arabes et africains.

Le Panorama du Cinéma Marocain présentera une sélection de 5 fictions et documentaires récents issus de la production nationale et s’ouvrira avec la dernière fiction du cinéaste Faouzi Bensaïdi, Jours d’été, projeté en première mondiale. Le cinéma marocain sera fortement présent lors de cette édition avec un total de 15 films dans les différentes sections du festival.

Afin de sensibiliser les spectateurs de demain, la programmation Jeune Public proposera à des scolaires de découvrir le cinéma à travers 9 séances dédiées.

La place Jemaa El Fna fera vivre le festival au coeur de la ville de Marrakech à travers une programmation de films populaires présentés par des personnalités dont Anurag Kashyap qui présentera son dernier film Almost Love en première mondiale.