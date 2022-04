Le Maroc et le Fonds Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour le développement international ont signé, récemment, un accord de prêt de 100 millions de dollars (M$) pour promouvoir l’inclusion financière et la transformation numérique. « Ce prêt couvrira deux piliers principaux. Le premier vise à assurer l’inclusion financière en diversifiant les sources de financement et de paiement pour les particuliers, ainsi que les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), en tirant parti de la technologie et en soutenant des modèles de financement alternatifs et les infrastructures. Le deuxième objectif est de financer des réformes pour aider les entrepreneurs numériques et les TPME à bénéficier des opportunités économiques, tout en favorisant l’inclusion économique des jeunes, des femmes et des diplômés », indique le Fonds OPEP pour le développement international dans un communiqué.

Cité dans le communiqué, le directeur général du Fonds OPEP, le Dr Abdulhamid Alkhalifa, a souligné que l’innovation inclusive est un facteur clé du développement durable. « Ce prêt, qui met l’accent sur l’inclusion financière et numérique, contribuera à autonomiser les populations les plus vulnérables et les plus touchées comme les jeunes, les femmes, les petites entreprises et les entrepreneurs, ainsi qu’à soutenir une reprise économique durable », a-t-il ajouté.

Le Fonds OPEP travaille avec le Maroc depuis plus de quatre décennies et a engagé plus de 600 M$ à ce jour, en particulier dans les secteurs de l’énergie, de la finance et des transports.