Le chantier de généralisation de la couverture sociale, annoncé par le Roi Mohammed VI dans le dernier discours de la fête du Trône, s’étendra sur les cinq prochaines années. Il nécessitera d’importants investissements et des efforts colossaux en termes de gouvernance et d’organisation. Le projet sera mis en oeuvre en deux étapes : au cours le première phase (2021- 2023), il sera procédé à la généralisation de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) et des allocations familiales. Au cours de la deuxième phase (2024- 2025), on généralisera la retraite à toutes les personnes et l’indemnité pour perte d’emploi à l’ensemble de la population active.



Le succès de cette réforme restera ainsi tributaire d’une mise en œuvre réussie, répondant à une approche inclusive de toutes les parties prenantes, des mesures préalables et d’accompagnement annoncées et portant notamment sur l’adaptation du cadre juridique régissant l’AMO et l’instauration d’un autre permettant aux professionnels, indépendants et non-salariés, exerçant une activité privée, de bénéficier des allocations familiales.



Il s’agit aussi de la réhabilitation des établissements hospitaliers et des centres de soins, l’organisation des processus de traitement, la réforme des régimes et programmes sociaux existants et l’amélioration de la gouvernance de ces derniers notamment via l’activation du registre social unifié…



Pour leur part, les entreprises sont également invitées à s’engager pleinement dans le processus de mise en œuvre de la généralisation de la couverture sociale pour leur propre intérêt et pour celui de leurs collaborateurs.