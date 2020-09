Le port Tanger Med a réalisé une progression importante dans les derniers classements “Lloyd’s List” et “Container Management” parus cette semaine, se positionnant désormais à la 35ème place après avoir été classé 46ème une année auparavant.

Ce classement concerne les 120 premiers ports au monde sur 500 ports qui ont une activité conteneur, indique l’Autorité portuaire de Tanger Med (TMPA), notant que Tanger Med devient le 1er port de transbordement de conteneurs en Méditerranée, et confirme son leadership pour la 3ème année consécutive comme 1er port à conteneurs en Afrique.

Le port Tanger Med a réalisé, en 2019, 4,8 millions de conteneurs, enregistrant ainsi la meilleure progression du top 50 avec une croissance de + 38%, précise la TMPA dans un communiqué, ajoutant qu’à l’échelle du continent africain, Tanger Med est suivi par Port Said en Egypte à la 45ème place (3, 86 millions de conteneurs), Durban en Afrique du sud à la 71ème place (2,76 millions de conteneurs), Alexandrie en Egypte à la 90ème place (1, 81 millions de conteneurs), Lomé au Togo à la 99ème place (1,5 millions de conteneurs), Mombasa au Kenya à la 106ème place (1,41 millions de conteneurs), et Lagos au Nigéria à la 115ème place (1,30 millions de conteneurs).

Seule l’Egypte a réussi à classer deux de ses ports dans ce top 120 mondial, poursuit la même source, relevant qu’au niveau international, Tanger Med a réussi à dépasser le port du Canal de Panama (Colon), mais également les ports de Seattle et Savannah (USA), Felixstowe (UK), Santos (Brésil), Mundra (Inde), et Vancouver (Canada).

Pour la TMPA, ces performances résultent de la confiance et de l’intérêt des grandes alliances maritimes pour Tanger Med comme hub logistique majeur, ainsi que de la synergie de l’ensemble des partenaires de la communauté de Tanger Med, notamment les concessionnaires, les armateurs, les administrations et l’autorité portuaire, qui œuvrent au quotidien pour optimiser les temps d’escales et pour offrir une qualité d’accueil aux navires aux meilleurs standards internationaux.

Il est à noter que “Lloyd’s List” et “Container Management” sont des références internationales qui publient les classements annuels des ports mondiaux depuis plus d’une décennie.