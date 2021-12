Une convention de partenariat a été signée, ce jeudi à Ifrane, entre la Fédération Royale Marocaine de Golf (FRMG) et la Fédération Marocaine du sport universitaire (FRMSU) pour le développement de la pratique sportive.

Signé par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et le premier vice-président délégué de la FRMG, Mustapha Zine, cet accord tend à mettre en place un cadre de partenariat et de coopération entre les parties afin de contribuer au développement de la pratique sportive en général, et du golf, en particulier.

La convention qui vise aussi à ériger le sport comme moyen de renforcement des capacités et des compétences des élèves et à leur inculquer les valeurs de citoyenneté et l’intégration sociale, a été signée à l’occasion de la cérémonie de clôture de la semaine nationale du sport universitaire, organisée par l’université Al Akhawayn d’Ifrane, sous le thème « Le sport universitaire : pour une vie estudiantine équilibrée et un parcours universitaire réussi ».

Cette cérémonie de clôture a été marquée la remise des prix aux étudiants qui se sont distingués dans les diverses compétitions et les activités artistiques. La semaine nationale du sport universitaire, initiée du 29 novembre au 3 décembre, a porté sur une multitude d’activités et de compétitions sportives et artistiques ainsi que des ateliers de formation.