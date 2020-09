Le Conseil de gouvernement, réuni ce mercredi à Rabat, a adopté la Charte africaine sur la sécurité routière, lacée à Addis-Abeba (Éthiopie) le 31 janvier 2016, ainsi que le projet de loi n° 45.20 portant approbation de cette Charte. L’adhésion du Royaume à cette Charte, présentée par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, est en harmonie avec ses engagements antérieurs au sein de son espace continental et intervient au regard de la hausse excessive du taux d’accidents de la route en Afrique, tout en veillant à la préservation des positions inébranlables du Maroc, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

La Charte vise à établir un cadre de consécration des politiques d’amélioration de la sécurité routière en Afrique afin de faciliter la création d’un environnement propice à une réduction significative des accidents de la route, l’élaboration de politiques inclusives de sécurité routière, l’accélération de la mise en oeuvre des programmes nationaux, régionaux et continentaux et la contribution à la synergie des efforts sur la sécurité routière au niveau du continent. Elle vise également à encourager une meilleure coordination entre les partenaires au développement dans ce domaine et à soutenir la participation du secteur privé, des instances de la société civile et des organisations non gouvernementales aux questions de sécurité routière, ainsi qu’à promouvoir l’entente et l’harmonie entre les opérations de collecte, de traitement et de publication des données sur la sécurité routière.

A noter que, dans le cadre de l’application des dispositions de cet accord, les Etats parties créeront des agences nationales de sécurité routière dotées des responsabilités de la coordination intersectorielle et ce, dans les trois ans suivant l’approbation ou l’adhésion à cette Charte, afin de fournir le conseil au gouvernement en matière des politiques de sécurité routière et d’élaborer des stratégies de sécurité routière et coordonner leur mise en oeuvre.