Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.



Au niveau du ministère de la Justice, Mohammed Younsi a été nommé directeur des études, de la coopération et de la modernisation, a indiqué le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.



S’agissant du ministère de l’Économie, des finances et de la Réforme de l’administration, Ahmed Laamoumri a été nommé secrétaire général (Département de la Réforme de l’administration), alors que Anouar Sanadi a été nommé directeur du contrôle, de l’audit et de l’inspection à la Trésorerie Générale du Royaume (Département de l’Économie et des finances), a ajouté Amzazi.



Au ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Département de l’Éducation nationale), Ali Berrad et Khalid Ahaji ont été nommés respectivement directeurs de l’Académie régionale de l’Éducation et de la formation de Drâa-Tafilalet et du Centre d’orientation et de planification pédagogique, tandis que Abdeljabbar Karimi a été nommé directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation de la région Marrakech-Safi.



Concernant le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’Économie verte et numérique, Fadwa Maliki a été nommée directrice de la protection du consommateur, de la surveillance du marché et de la qualité.



Au ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, M’hamed Benhamich a été nommé directeur des Affaires techniques et des relations avec la profession.