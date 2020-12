Une réunion à distance a été tenue récemment pour faire le point sur l’état d’avancement du projet de branchement de la station de dessalement d’eau de mer au réseau d’approvisionnement du grand Agadir en eau potable.



Présidée par le Wali de la région de Souss-Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, cette réunion qui s’est déroulée en présence du directeur régional de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a été marquée par la présentation d’une série d’exposés sur le projet d’approvisionnement du grand Agadir en eau potable.



D’un coût global de 4,41 milliards de DH, dont 2,35 MMDH pour sa composante irrigation et 2,06 MMDH pour sa composante d’eau potable, la station de dessalement d’eau de mer d’Agadir est un projet qui consiste en la mise en place des meilleurs procédés, notamment la technologie d’osmose inverse, et équipements existants actuellement dans le domaine du dessalement de l’eau de mer et de la distribution de l’eau.



Fruit d’un partenariat public-privé, ce projet d’envergure a pour principaux objectifs l’alimentation en eau potable du grand Agadir, du fait de l’insuffisance de l’offre des ressources conventionnelles, et la sauvegarde de la nappe phréatique (déficit annuel des ressources souterraines estimé à 90 millions de m3).



Ce projet est destiné aussi à irriguer un périmètre de 15.000 ha dans la région de Chtouka Aït Baha.