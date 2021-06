Le groupe ADDOHA s’est vu décerner, ce vendredi 18 juin, le Prix Bruno Koné du « MEILLEUR PROMOTEUR IMMOBILIER PANAFRICAIN » lors du Forum International du Logement Social, Économique et Standing « FILOSES », à Abidjan.

Le Prix Bruno Koné, du nom de l’actuel Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Côte d’Ivoire est attribué par la Chambre Nationale des Promoteurs et Constructeurs Agréés de Côte d’Ivoire.

Cette distinction vient consacrer la stratégie ambitieuse de développement du groupe en Afrique Subsaharienne en ligne avec la vision ambitieuse du Maroc pour une coopération Sud-Sud renforcée.

Ce prix salue ainsi l’engagement du groupe qui inscrit son action dans un schéma alliant co-développement, solidarité et dimension sociale. Déployant sa vocation historique de bâtisseur d’habitat social et économique, ADDOHA porte, à ce jour, des projets de programmes immobiliers de près de 35.000 logements en Côte d’Ivoire, en République de Guinée, au Sénégal et au Ghana.

Pour rappel, ADDOHA a été le premier opérateur immobilier marocain à se doter, depuis 2012, d’une stature régionale. Le groupe apporte son expertise, à travers des Conventions de partenariat à divers gouvernements dans leur stratégie de développement du logement et dans leurs projets de réalisation de zones urbaines intégrées.