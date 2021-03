Au Maroc, le 4ème trimestre confirme la reprise progressive de la dynamique commerciale constatée dès le mois de juin 2020 sur les différents programmes immobiliers, après la période de confinement qui a généré un décalage important dans le planning de production et un recul dans le volume des préventes et des livraisons.

En Afrique de l’Ouest, les préventes ont continué à progresser grâce au lancement de plusieurs tranches à la vente à Abidjan, à Dakar et à Conakry. La production n’a pas subi d’arrêt mais a connu un ralentissement durant le second trimestre en raison du couvre-feu et des mesures sanitaires limitant les heures de travail. Le rythme normal de production a été retrouvé dès le 3ème trimestre dans les 3 pays.

Le dernier trimestre de 2020 a été marqué également par la concrétisation de l’acquisition de 2 nouveaux terrains à Abidjan pour une surface totale de 32 hectares et une consistance de près de 5000 unités économiques.

Les préventes du T4 2020 du Groupe ont dépassé celles enregistrées sur la même période de 2019, grâce à la contribution des préventes réalisées en Afrique de l’Ouest. Ces dernières ont connu une hausse de 77% par rapport au T4 2019, confirmant ainsi la dynamique commerciale qui s’est installée dans ces pays et la notoriété dont dispose la marque ADDOHA.

En 2020, les projets dans les pays de l’Afrique de l’Ouest ont contribué à hauteur de 29% aux préventes du Groupe, contre 17% en 2019.

Ces préventes en unités ont connu une hausse de 48% en 2020 par rapport à 2019 (2056 unités contre 1392 unités). En valeur, cette hausse est de 74% grâce à la contribution importante des projets de moyen et de haut standing à Abidjan.

Il est à noter que le chiffre d’affaires sécurisé à date du Groupe en Afrique de l’Ouest est de près de 1,6 Md MAD, totalement lancé à la production. Ces préventes seront constatées en chiffre d’affaires sur les 24 prochains mois.

Compte tenu du décalage de production dû à l’arrêt des chantiers et de la baisse des ventes de produits finis, liés à la crise sanitaire du COVID- 19, le chiffre d’affaires a subi une forte baisse courant l’exercice 2020.

Les pays de l’Afrique de l’Ouest contribuent à hauteur de 267 MMAD au chiffre d’affaires consolidé de 2020, s’inscrivant dans une hausse continue depuis 2018

Malgré les efforts fournis par le management du Groupe pour limiter l’impact de la crise sanitaire sur les indicateurs de rentabilité et optimiser les charges de structure et la masse salariale en 2020, la baisse du chiffre d’affaires consolidé, combinée aux provisions pour risques et charges constatées dans une vision anticipative et prudente, impacteront fortement le résultat net consolidé au 31 décembre 2020.

INDICATEURS BILANCIELS (*)

En dépit de la situation économique difficile causée par la crise sanitaire, le Groupe a veillé en 2020 à poursuivre sa politique de gestion visant à maitriser son BFR et respecter son plan de désendettement.

A cet effet, l’endettement net du Groupe s’est réduit à 4.8 Md MAD à fin décembre 2020, en baissant de 400 MMAD depuis le début de l’année.