Portée par une dynamique de croissance positive, le Groupe Alliances renforce sa présence sur le marché de l’immobilier en lançant sa nouvelle marque de standing : Alliances Résidences.

« Alliances Résidences est née de l’écoute des aspirations en matière d’immobilier et de cadre de vie des nouvelles générations urbaines en quête de villas ou d’appartements avec des standards de qualité, situés dans des emplacements stratégiques, dotés de conceptions architecturales contemporaines et d’un environnement valorisant » explique Omar Lazraq, Directeur Général Délégué du Groupe Alliances.

Et d’ajouter : « Nous avons fait évoluer notre business-model pour mieux répondre aux attentes des clients. L’avenir de l’immobilier réside dans l’élargissement du marché en prenant en compte les aspirations des nouveaux acquéreurs : ils souhaitent acquérir un bien immobilier sans devoir se sacrifier toute une vie, profiter autant de leur chez soi que du cadre de vie extérieur et ne pas devoir tout refaire une fois installés chez eux. Alliances Résidences est venue pour répondre à cette nouvelle donne avec des projets immobiliers novateurs et accessibles sur le plan du budget ».

Le premier projet commercialisé sous cette nouvelle marque est « Les Résidences Riad Marrakech ». Situé à 8 mn du Boulevard Mohammed VI, sur un site d’exception avec vue sur l’Atlas, « Les Résidences Riad Marrakech » est intégré dans une zone touristique et golfique en plein essor. Après Marrakech, Alliances Résidences lancera prochainement deux autres projets à Casablanca et Tanger.

Avec le lancement d’Alliances Résidences, le Groupe Alliances franchit une nouvelle étape de son développement, en couvrant désormais l’ensemble des segments du marché de l’immobilier, avec des offres diversifiées et adaptées à toutes les cibles.