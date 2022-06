Le groupe Attijariwafa bank qui place l’innovation au cœur de sa stratégie de transformation et de développement, s’est associé à Finastra, une multinationale spécialisée dans le développement de logiciels financiers, pour participer à « Hack to the Future », un mouvement Fintech international visant à asseoir une finance durable et inclusive.

Cette collaboration a pour but de faire de l’innovation un véritable levier de création de valeur et d’inclusion aussi bien pour la banque que pour son écosystème national et international.

Ce partenariat s’est traduit par la participation des collaborateurs de la banque à travers l’entité WENOV (développeurs, d’experts métiers et techniques) à des challenges et webinaires autour de la DeFi, Cryptomonnaies, NFT…

La Fondation Attijariwafa bank en partenariat avec Wenov, a organisé d’une part une action citoyenne de soutien à l’éducation : 4 lycées publics ont été mobilisés avec l’accord de l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation (AREF) de Casablanca-Settat, pour faire concourir près de 120 élèves dans la catégorie « Youth Hackathon » des 10/18 ans. Le hackathon a porté sur la thématique de la « finance durable et inclusive ».

D’autre part, la Fondation a invité des collaborateurs bénévoles du groupe Attijariwafa bank à accompagner et mentorer les équipes de lycéens pour structurer leurs projets, de l’idéation au pitch devant des jurys d’experts internationaux.

À ce titre, deux projets se sont distingués :

– « ASYLUM » une plateforme de mise en relation des réfugiés avec des ambassades, des organisations, des universités et d’autres institutions dans des pays du monde entier.

– « MERAKI » une solution digitale innovante à but non lucratif, pour une éducation inclusive et un partage des connaissances et des compétences au profit des utilisateurs apprenants.

Ainsi « Hack to the Future 4 », a permis à de jeunes marocains d’agir en tant qu’acteurs responsables dans le monde de la Fintech en vue de redéfinir un avenir durable et inclusif de la finance.

Mme. Elise Broumm: Responsable Open Innovation – Wenov by Attijariwafa bank a quant à elle déclaré suite à cette participation « Nous sommes ravis de faire partie du hackathon mondial de Finastra, qui inspire les hackers du monde entier pour proposer des idées novatrices. Cette collaboration a permis à la fois, aux collaborateurs du Groupe d’approfondir leurs connaissances sur des sujets technologiques innovants, de permettre aux jeunes marocains de prendre part à un mouvement international et de positionner le Groupe comme un leader de l’innovation ».