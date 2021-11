Le groupe Attijariwafa bank organise la deuxième édition du colloque digital « Talents Africains », les 2 et 3 Décembre 2021.

Ce colloque s’inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe Attijariwafa bank qui oeuvre pour promouvoir l’excellence au niveau du continent et qui croit dans le potentiel du capital humain de l’Afrique.

Présidée par M. Mohamed EL KETTANI, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, et initiée par le département du Capital Humain du Groupe, cette nouvelle édition a pour objectif de créer une réelle dynamique auprès des talents à l’échelle internationale et continentale.

Cet évènement se tiendra sous le thème « L’Afrique face à ses défis : Comment les talents peuvent contribuer à l’émergence du continent ? » et réunira plusieurs personnalités marocaines et étrangères de notoriété publique, issues du monde diplomatique, académique, financier et économique, aux côtés des cadres dirigeants

du groupe Attijariwafa bank.

Cette deuxième édition verra la participation de plusieurs talents africains représentant divers pays et établis dans plusieurs continents qui prendront part à un programme riche en échange et en partage autour des sujets à forte valeur ajoutée qui intéressent notre continent.

Les participants pourront suivre des débats de haute facture au sujet des défis et des enjeux qui concernent le développement de l’Afrique. Les talents pourront également échanger avec les Managers du Groupe au Maroc et à l’international, autour des projets portés par Attijariwafa bank et des perspectives de recrutement existantes.

À travers cette deuxième édition du colloque « Talents Africains », le groupe Attijariwafa bank renouvelle son engagement à mettre à l’honneur les compétences africaines et à les accompagner de manière pérenne.

Pour toute inscription et participation en ligne, veuillez cliquer sur le lien :

ATTIJARIWAFABANK-AFRICATALENT.COM