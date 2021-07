Après avoir sillonné l’ensemble des régions du Royaume, Les Régionales de l’Investissement arrivent à Casablanca, avec une dernière étape qui a suscité un fort engouement de la part de l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial.

Tenue ce mardi 13 juillet, cette rencontre a abrité la signature de deux conventions de partenariats avec le CRI de la Région Casablanca-Settat ainsi qu’avec la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI). Elle a également permis de dresser un premier bilan des Régionales de l’Investissement.

En préambule, Mohamed Karim Mounir, Président du groupe BCP, a souligné les efforts déployés par la Banque en faveur de l’investissement dans les régions dans le but d’accompagner la relance de l’économie nationale. Pour lui, « la dynamique installée à travers Les Régionales de l’Investissement permettra de stimuler la croissance économique de notre Pays pour les années à venir ».

Cette rencontre a permis de mettre en exergue les atouts de cette région dynamique, qui constitue le noyau financier et économique du Royaume, ainsi que les opportunités d’investissement qu’elle offre dans l’ensemble des secteurs de l’économie nationale. Un focus a été fait sur les secteurs de la Chimie & Parachimie, du Cuir, et de l’Agroalimentaire.

Dans ce cadre, le Réseau de Casablanca a signé une convention avec le CRI de la région Casablanca-Settat, visant la promotion des opportunités d’investissement dans la région auprès des entreprises et leur accompagnement dans la concrétisation de leurs projets d’investissement.

De son côté, la BCP a conclu, avec la FENAGRI, un accord qui traduit la volonté de la Banque de soutenir l’Ecosystème agroalimentaire, à travers un dispositif de financement et d’accompagnement dédié aux opérateurs du secteur.

Comme lors des précédentes escales, l’étape de Casablanca a connu la participation des principaux partenaires de la Banque dans la région : CGEM, Région de Casablanca-Settat, CRI, CCIS, Ministère de l’Industrie, AMEE, ADA, SMIT, CCG, Fédération Nationale de l’Industrie du Cuir (FEDIC), Fédération de la Chimie et Parachimie (FCP) et la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI).

En clôture de la matinée, Jalil Sebti, Directeur Général de la Banque Commerciale a présenté un premier bilan de cette tournée nationale : « Les Régionales de l’Investissement ont permis de rassembler plus de 4000 participants, tout canaux confondus, et ont permis d’identifier un potentiel d’investissement qui dépasse les 10 milliards de DH ». Et d’ajouter : « La crise a permis de réinstaurer un climat de confiance entre les porteurs de projets et l’administration publique. Les entrepreneurs ont aujourd’hui confiance et ont envie d’investir ».

Les travaux de cette rencontre se sont poursuivis dans l’après-midi, avec un workshop qui a abrité près de 120 rencontres en « one to one », lors desquelles les investisseurs ont pu bénéficier du conseil et de l’accompagnement des experts de la Banque ainsi que des différents partenaires publics et privés.