Le groupe BCP a procédé, le 15 décembre 2021 à Rabat, à la signature d’une convention de partenariat avec la Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière (FMEF). Cet organisme à but non lucratif, qui relève de Bank Al-Maghrib, promeut l’éducation et l’inclusion financières de la population.

L’opérationnalisation de la convention impliquera, à l’échelle nationale, la Banque Populaire et deux de ses filiales : la Fondation Attawfiq Micro-finance (AMF), qui propose à ses clients une vaste gamme de micro-crédits ayant notamment pour finalité le financement d’Activités Génératrices de Revenus ; et la Fondation Création d’Entreprises(FCE), qui accompagne gracieusement, au quotidien, les porteurs de projets de création d’entreprises afin de les transformer en entreprises pérennes, génératrices de valeur ajoutée pour l’économie nationale.

Plusieurs rôles échoient à cette convention.

Il y a d’abord la consolidation du partenariat historique entre le groupe BCP et la FMEF concernant l’éducation financière ciblant le grand public. Il s’agit de donner à ce dernier les clés d’une saine gestion de ses actifs financiers au quotidien, en vue de son « empowerment » et de son intégration dans les circuits économiques et financiers formels. Ces actions font notamment écho à d’autres, d’envergure internationale, telles que la Journée Arabe de l’Inclusion Financière, la Journée Mondiale de l’Épargne et la Global Money Week.

Vient ensuite la mise en place d’un accompagnement spécifique de la FCE par la FMEF afin de déployer des programmes d’éducation financière aux plus hauts standards internationaux, dédiés aux porteurs de projets et aux créateurs d’entreprises soutenus par la FCE. Cette dernière associera la FMEF aux actions stratégiques qu’elle mène, avec d’autres acteurs de l’écosystème, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises (PIAFE).

Enfin, il s’agit d’intégrer, à l’écosystème de la Fondation Attawfiq Micro-finance, du contenu axé sur l’éducation financière destiné aux détenteurs d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) et aux TPE non structurées (qui constituent une forme évoluée d’AGR et sont en voie de formalisation), de sorte à augmenter les chances de succès des projets portés par ses clients.

Le groupe BCP est pleinement engagé, aux côtés de la FMEF et de Bank Al-Maghrib, dans cette mission de création de valeur pour l’économie nationale à travers l’éducation financière des populations cibles, en vue de leur émancipation économique.