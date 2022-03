Abdellatif ZAGHNOUN, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion, a reçu ce lundi 28 février 2022, Lassina FOFANA, Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations de la République de Côte d’Ivoire (CDC), en visite de travail de 3 jours à la CDG.

Durant cette rencontre, les deux Directeurs Généraux se sont réjouis des sentiments d’estime et de respect mutuels qui existent entre les deux institutions et se sont félicités de l’excellence des relations bilatérales marquées du sceau de la fraternité.

Ils ont, à cet effet, réaffirmé la ferme volonté des deux caisses d’intensifier, de diversifier et de consolider la coopération dans plusieurs domaines. Ils ont ainsi retenu un certain nombre d’actions à réaliser en commun, et convenu de la nécessité d’impliquer davantage les filiales et les directions techniques dans cet effort de consolidation des relations bilatérales.

Zaghnoun et Fofana ont procédé durant cette rencontre, à la signature d’une convention de coopération bilatérale entre les deux institutions dans laquelle les Parties expriment leur volonté d’œuvrer pour le développement d’une coopération fructueuse, dans le sens de la convergence de leurs missions, leurs aspirations mutuelles et leurs intérêts communs.

La coopération portera sur les domaines de la gestion des fonds d’épargne et des dépôts réglementés, la gestion des risques, l’ingénierie civile, l’ingénierie financière, le renforcement des capacités des ressources humaines ainsi que la transformation digitale et les systèmes d’information.

Les deux responsables ont également exprimé leur volonté de déployer leurs efforts afin de mettre en œuvre cette coopération à travers un comité conjoint qui en assurera le suivi.