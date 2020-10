Le groupe Cliniques Internationales du Maroc (“CIM Santé”) annonce la finalisation d’une levée de fonds de 28m$ via sa holding CIM Holding à travers une ouverture de capital auprès de Vantage Capital (www.VantageCapital.co.za), le plus grand gestionnaire de fonds mezzanine sur le continent africain.



CIM Santé a été fondé en 1994 par le Professeur Assad Chaara, cardiologue de renommée internationale et un pionnier du cathétérisme cardiaque et de la cardiologie interventionnelle au Maroc. CIM Santé détenu par la famille Chaara, est devenu depuis l’un des principaux acteurs du secteur de la santé au Maroc avec des cliniques pluridisciplinaires à prédominance cardiologie de classe mondiale. CIM Santé est constitué des entités suivantes :

La Clinique des Maladies du Cœur et des Vaisseaux, créée en 1994 à Rabat (20 lits, 2 salles de cathétérisme cardiaque);

La Clinique Internationale de Marrakech créée en 2011 à Marrakech (100 lits, 5 blocs opératoires) ; et

La Clinique Internationale de Tanger, en cours de développement devant être opérationnelle fin 2020 (200 lits, 10 blocs opératoires).

CIM Santé détient également des centres de radiologie et d’autres activités médicales et paramédicales à Marrakech et Tanger.



Vantage Capital, gestionnaire de fonds de premier plan en Afrique, spécialisé dans les opérations de financement en dette mezzanine, réalise son premier investissement en fonds propre. Vantage Capital compte parmi ses investisseurs, la Banque Européenne d’Investissement, l’allemand DEG, SIFEM le fonds d’investissement suisse pour les pays émergents ainsi qu’un certain nombre de fonds de retraite qui sont classés parmi les plus grands du continent africain ou encore de fonds de dotation allemands et britanniques.



Le financement obtenu auprès de Vantage permettra à la famille fondatrice de cofinancer un projet de développement d’un montant total de 600 millions de dirhams, incluant l’extension de la Clinique Internationale de Marrakech et l’ouverture de nouvelles cliniques aux standards internationaux à Tanger et Casablanca, créant ainsi une offre de soins supplémentaire pour un marché en demande de capacité litière. CIM Santé envisage également de renforcer sa présence sur le marché marocain en rajoutant des cliniques supplémentaires à son portefeuille, ainsi que de pénétrer de nouveaux marchés en Afrique subsaharienne.



Pr. Assad Chaara, fondateur et Président de CIM Santé, commente : « Nous sommes ravis d’avoir assisté à la croissance continue du groupe CIM Santé au cours de ces dernières années et d’avoir participé à l’évolution du secteur de la santé au Maroc. Après avoir créé un centre d’excellence de classe mondiale en cardiologie au Maroc, ce partenariat avec Vantage permettra au groupe de passer à une nouvelle étape de son développement, sous la direction du Dr. Fahd Chaara.»



Dr. Fahd Chaara, Directeur Général du groupe CIM Santé, rajoute « Nous sommes convaincus, qu’avec le support financier et stratégique de Vantage, nous sommes prêts à faire face au challenge de construire l’un des plus modernes et plus performants groupes privés de santé au Maroc, abritant un large éventail de spécialités médicales et couvrant toutes les grandes villes du Royaume – nous allons également explorer la possibilité de développer notre activité en Afrique de l’Ouest dans les prochaines années.»



Cette transaction représente la 30e transaction de Vantage Capital sur trois générations de fonds mezzanine avec son portefeuille d’investissements répartis dans dix pays d’Afrique. Un important accent a été mis par Vantage sur les infrastructures « matérielles » et « immatérielles » qui ont inclus une entreprise d’électricité au Ghana, la distribution de pétrole en Côte d’Ivoire, des développements immobiliers à usage mixte au Nigéria et à Maurice et des activités de câblage fibre optique en Afrique du Sud. Le groupe CIM Santé offre aujourd’hui à Vantage l’opportunité de contribuer de manière significative au développement du secteur privé de la santé marocain en finançant l’ouverture de nouveaux hôpitaux de classe mondiale au Maroc et dans la région. Il s’agit là du deuxième investissement de Vantage au Maroc après son investissement l’année dernière dans Equity Invest, un groupe informatique, et son troisième en Afrique francophone.



Luc Albinski, Managing Partner de Vantage Capital, note que « Vantage est très fier d’avoir conclu son plus important investissement en capital développement à ce jour. C’est toujours agréable lorsque nos fonds sont affectés à la construction de nouvelles infrastructures de pointe en Afrique, qu’elles prennent la forme de centrales électriques, de réseaux de fibre ou d’hôpitaux. Mais étant donné l’impact que les soins de santé de classe mondiale peuvent avoir sur les patients et sur leurs familles, sauvant dans de nombreux cas des vies qui succomberaient prématurément à une maladie cardiaque ou à d’autres conditions médicales, cet investissement, en ce moment, avec l’épidémie de COVID qui fait rage, est une source de joie et de fierté pour l’équipe Vantage.»



Driss Benabdeslam, Associate Partner de Vantage Capital, ajoute « Nous sommes fiers de nous associer à la très réputée famille Chaara et de contribuer avec nos fonds et nos idées à la poursuite de la croissance du Groupe. Nous sommes convaincus que dans quelques années, le Groupe CIM Santé sera l’un des plus grands groupes privés multidisciplinaires de santé au Maroc. »



Vantage Capital a été conseillé par Clifford Chance Maroc (conseil juridique), Deloitte et Webber Wentzel (conseil fiscal), Deloitte (Conseil financier), Strategy& (conseil commercial et stratégique), et IBIS Consulting (conseil ESG Impact).



Le groupe Cliniques Internationales du Maroc et la famille Chaara ont été conseillés par Asafo & Co (conseil juridique), Deloitte Legal (conseil fiscal) et Coram Africa (conseil financier et M&A).