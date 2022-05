Le Groupe EDC (Education Development Company) a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son école américaine de Rabat « Dar Essalam American School », située à Hay Riad et dont la rentrée est prévue le jeudi 1er septembre 2022.

Le Groupe EDC confirme la finalisation des travaux du campus de l’école et le recrutement de l’ensemble de son équipe pédagogique. Cette équipe est constituée d’un corps enseignant international chevronné, doté de 16 années d’expérience en moyenne au sein de différentes écoles américaines à travers le monde. « Dar Essalam American School » est ainsi prête à accueillir l’ensemble de sa communauté éducative pour la prochaine rentrée scolaire.

Une première visite du campus est organisée le samedi 18 Juin 2022 de 11h à 19h30, pour permettre aux familles des futurs élèves de découvrir les bâtiments de l’école et de se projeter dans les différents lieux et modes d’apprentissage.

Cette journée constituera également une belle opportunité de rencontres entre nos élèves, leurs familles, la « Head of School » ainsi que l’équipe pédagogique qui fait spécialement le déplacement des États-Unis, du Brésil et de Finlande pour cet évènement. Les familles auront aussi l’occasion de rencontrer l’architecte américain qui a conçu notre campus en répondant aux exigences du projet pédagogique de l’école et le représentant de notre partenaire pédagogique « International School Services » (ISS), à l’origine de l’ouverture de plus de 120 écoles américaines à travers le monde.

« Dar Essalam American School » offre un enseignement basé sur le curriculum américain de la maternelle (Kindergarten) à la terminale (grade 12). Les élèves pourront opter soit pour le “American high school diploma” soit pour le Baccalauréat International (IB diploma), reconnu et valorisé par les universités internationales les plus prestigieuses.