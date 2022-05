L’Académie du Royaume du Maroc et l’Agence Universitaire de la Francophonie signent mercredi 1er juin à 15h, au siège de l’Académie à Rabat une convention de partenariat afin de promouvoir leur coopération dans les domaines de la recherche scientifique et de la créativité intellectuelle et culturelle.

Il s’agira, dans le cadre de cet accord, d’encourager la production et la diffusion de la connaissance et du savoir intellectuels, scientifiques et culturels dans les universités auprès des étudiants et des chercheurs, d’organiser des séminaires et des rencontres autour de thématiques définies d’un commun accord notamment au sein de la Chaire des Littératures et des Arts africains établie au siège de l’Académie et de créer des récompenses et des prix de la recherche scientifique dans les domaines des sciences humaines et sociales pour encourager les projets portés par des étudiants.

Ce partenariat s’inscrit dans la mission des deux institutions qui consiste à contribuer activement au développement de la connaissance et de la créativité intellectuelle et artistique, notamment auprès des acteurs chargés de l’éducation et de la formation.