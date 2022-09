Le groupe ELBILIA passe au trilinguisme dès la rentrée scolaire 2022. l’objectif est de garantir l’excellence académique via la maîtrise des langues étrangères à tous les élèves, de la maternelle au baccalauréat, afin de leur permettre une ouverture sur le monde et une facilité d’accès aux grandes universités internationales.

Les élèves suivront un programme d’enseignement de la langue anglaise, conformément au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, et ce, avec leurs professeurs d’anglais, sous l’encadrement du partenaire « Oxford University Press ». Un dispositif de certification des élèves en anglais est mis en place tout au long de leur cursus scolaire, allant jusqu’à l’obtention de la certification C1 à la fin du baccalauréat.

Pour tous les cycles d’études, il s’agira d’accroître le nombre d’heures d’enseignement de la langue anglaise sous toutes ses formes, que ce soit via des activités d’éveil et d’épanouissement à la maternelle ou des séances pratico-pratique pour les plus grandes classes de primaire et du secondaire, les compétences linguistiques des élèves du groupe ELBILIA seront mieux développées.

Le projet de renforcement en langue anglaise a démarré depuis quelques années et a abouti aujourd’hui à l’obtention de la certification « Oxford Quality » délivrée par « Oxford University Press », le nouveau partenaire du groupe ELBILIA. En effet, « Au-delà de ses audits et formations, ce partenariat assure l’accompagnement des enseignants aux nouvelles méthodes pédagogiques de gestion des classes-élèves de l’enseignement, des ateliers académiques pratiques, la mise à disposition de supports professionnels et le lancement de formation pour accompagner les élèves à besoins spécifiques d’apprentissage.

En participant au programme de Oxford Quality, le groupe ELBILIA démontre son engagement non seulement à utiliser du matériel pédagogique en anglais de qualité, mais également à nouer une relation plus collaborative avec Oxford University Press dans sa mission de promouvoir l’excellence dans l’apprentissage de l’anglais dans le monde entier. », explique Nick Cherkas, représentant de « Oxford University Press » en Afrique du Nord.

« Le groupe ELBILIA confirme sa volonté de promouvoir la diversité linguistique à l’école privée marocaine, en renforçant l’enseignement de la langue anglaise dès la maternelle, pour garantir à tous ses élèves un niveau trilingue Arabe, Français et Anglais à la fin de leur cursus scolaire » assure de son côté le management d’« Education Development Company », maison mère du Groupe Elbilia.