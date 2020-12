Lancée fin septembre dernier, inRadio, la radio interne d’Intelcia, positionne le Groupe en tant que pionnier en matière de radios d’entreprise au Maroc. Elle entre ainsi dans un paysage quasi vierge et offre un canal nouveau pour renforcer ce lien de proximité entre l’entreprise et ses collaborateurs.



Conçue comme un outil de diffusion de sa culture d’entreprise, inRadio vise, à travers ses objectifs éditoriaux -Inspirer, Engager, Informer-, à rassembler à terme l’ensemble des 24000 collaborateurs d’Intelcia autour de ses valeurs : « WE DREAM, WE CARE, WE DO ».



La radio est d’ores et déjà accessible sur intranet et sur l’application MyIntelcia dans 8 pays pour commencer-France, Portugal, Cameroun, Madagascar, Côte d’Ivoire, Maurice, Maroc- et 17 émissions originales y sont diffusées sous forme de podcasts. Et pour permettre à tous les territoires d’avoir les mêmes programmations aux mêmes heures de la journée, la radio s’est dotée d’un serveur dans chaque pays où elle est diffusée. À terme, chacun d’entre eux devrait disposer d’une programmation spécifique, en plus de la programmation commune axée autour des thématiques suivantes : Business & Stratégie, RH & Formation, Vie des collaborateurs…



Cette radio, pensée dans le cadre de la « Brand Culture », constitue un moyen de pérenniser les acquis de cette dernière sur le long terme.



En effet, Intelcia a lancé début 2019 un projet de formalisation de la « Brand Culture » de l’entreprise. L’objectif de ce travail d’orfèvre est de donner un même sens, une direction commune à tous les collaborateurs du Groupe, pour accompagner la diversification et le développement engagés depuis 2 ans.



Un Brand Book a été réalisé à cet effet, rassemblant notamment les nouvelles valeurs d’Intelcia au regard de l’évolution et de la croissance qu’elle connaît. L’occasion de rafraîchir l’identité visuelle de la marque et de réaliser un travail significatif sur son repositionnement dans le secteur de l’outsourcing. « Cette première étape de construction de notre “Brand culture“ nous a permis de réaffirmer notre ADN, notre identité et nos valeurs. Nous avons redéfini et formalisé notre raison d’être, notre culture et tout ce qui constitue le socle de notre différence », explique Nadia Ben Bahtane, Directrice de la Marque et de l’Engagement.



Et pour porter cette nouvelle orientation du Groupe et faire de la marque Intelcia un « levier majeur de création de valeur et d’engagement auprès de nos parties prenantes », la Direction Marketing & Communication s’est transformée en une Direction de la Marque et de l’Engagement. « Afin que la marque puisse tenir toutes ses promesses, l’engagement de l’ensemble de nos collaborateurs et de notre écosystème est primordial. Si cela est particulièrement crucial en ces temps de crise et de distanciation dont nous ignorons pour l’heure la durée, cette vision s’inscrit sur le long terme en anticipant et en accompagnant nos développements futurs. Car il y a là aussi un challenge quant à réussir la pleine intégration des nouveaux pays et leur alignement sur une même culture de marque », conclut Nadia Ben Bahtane.