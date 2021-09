Le Lycée Méditerranéen(LYMED), a ouvert ses portes le mardi 31 août pour accueillir sa première promotion d’élèves en filiale MPSI (Mathématiques, Physique, Sciences de l’Ingénieur) des classes préparatoires scientifiques aux Grandes écoles d’ingénieurs marocaines et françaises. Cette première promotion comptera deux classes composées d’élèves, dont 36% provenant de la Région du Nord.

Porté par la Fondation Tanger Med, le LYMED est un établissement destiné aux élèves marocains les plus méritants, provenant de tout milieu social, et a pour mission de les former, dans leurs pays, dans un cadre inclusif de mixité sociale, propice au respect de la diversité et à la promotion de l’égalité des chances. En portant un tel projet, orienté sur le développement du capital humain, la Fondation Tanger Med participe à installer un socle d’excellence durable dans la Région du Nord.

Situé dans la zone de Tétouan Shore, à proximité de Cabo Negro, le campus du LYMED s’étend sur 3 hectares et offre un cadre d’études aux meilleurs standards, tant au niveau des infrastructures mises à la disposition des élèves, que des équipes encadrantes dédiées à leur accompagnement pédagogique. Les salles d’enseignement général et d’informatique sont équipées des dernières technologies de présentation et les quatre laboratoires thématiques répondent aux meilleurs standards d’enseignement en classes préparatoires scientifiques. Le campus du LYMED abrite également un centre documentaire, un internat, une cantine, un foyer des élèves, une infirmerie, ainsi que 12 000 m² d’infrastructures sportives (terrains de football, de tennis, pistes d’athlétisme…).

Le LYMED se trouve également au cœur d’un écosystème portuaire et industriel unique, dans une région qui dispose d’un important vivier d’ingénieurs compétents qui pourront accompagner les élèves dans la conduite de leurs projets pédagogiques et pratiques, appelés Travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE).

Le LYMED est le fruit d’un partenariat entre la Fondation Tanger Med et le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. La Fondation Tanger Med, depuis sa création en 2007, œuvre au déploiement d’actions à fort impact sur le territoire dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’inclusion socio-économique et de l’environnement.