Le Groupe OCP, premier producteur mondial de phosphates et leader sur le marché des engrais phosphatés, élargit son programme d’Open Innovation aux métiers industriels avec le lancement de son challenge « Usine du Futur by OCP » à travers lequel le Groupe met en compétition les acteurs de l’innovation sur les défis de l’Usine de demain. Ce challenge s’inscrit dans le cadre du lancement par le Groupe OCP de sa plateforme d’Open Innovation : « The Next Seed ».



A travers cette initiative, le Groupe poursuit son soutien au développement et à la promotion de l’écosystème entrepreneurial africain et international. L’objectif pour le Groupe est d’identifier des startups marocaines, africaines et internationales capables de co-développer des solutions digitales innovantes en réponse à des problématiques stratégiques et opérationnelles des métiers industriels du Groupe.



Le Groupe OCP adresse aux start-ups 4 challenges autour de l’industrie 4.0 en vue d’anticiper les défis qui s’imposent à l’usine du futur et d’imaginer des solutions qui s’accommoderont aux technologies futuristes: maximiser la sécurité des collaborateurs pour atteindre le « Zéro incident » (Safe Operations), optimiser le rendement des lignes de production industrielle en réduisant les pertes (Smart Operations), rendre plus efficiente la traçabilité des expéditions et optimiser la satisfaction client (Supply Chain) et maîtriser la qualité de l’air au niveau du site industriel (Sustainability).



Un appel à candidature sera ouvert à partir du 17 février jusqu’au 27 mars 2022 afin d’identifier les startups qui répondront au mieux aux problématiques identifiées par le Groupe. Les start-ups peuvent candidater en postulant sur le site dédié au challenge : https://www.the-nextseed.com./ fr/challenges/usine-du-futur?lang=fr



A l’issue de cette phase de candidature, une procédure de sélection des start-ups sera entamée. Celle-ci se fera en deux rounds et sera suivie d’une grande finale durant laquelle un jury composé d’experts et de membres du management du Groupe OCP désignera les 4 startups finalistes.

Les startups finalistes seront accompagnées pendant une durée de 3 mois par les experts du Groupe OCP afin de prototyper et déployer leurs solutions dans le cadre d’un projet pilote. L’écosystème du Groupe OCP, composé de ses partenaires comme l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) avec son campus pour start-ups « Startgate » et son «Innovation Lab Operations» (ILO), va également mettre à disposition de ces start-ups un accompagnement élargi avec une offre de services (espace de co-working, fablabs, programme d’accélération…) et des terrains d’expérimentation dédiés comme l’usine expérimentale de Safi pour valider la proposition de valeur de leurs solutions. En effet, le site de Safi sera le terrain d’expérimentation du Challenge dans lequel les start-ups pourront, en collaboration avec les entités du site, relever les défis technologiques, industriels et environnementaux de l’Usine du Futur.

Suite à la phase de prototypage, les startups ayant réussi à mettre en place une solution innovante et fonctionnelle pourront déployer leur solution dans des conditions réelles et en étroite collaboration avec les métiers du site de Safi, tout comme les entités de l’écosystème d’Innovation du Groupe OCP.

Pour rappel, les précédentes compétitions (Mining Challenge et Data Challenge) ont permis de faire émerger des solutions innovantes en lien avec les thématiques de la Mine 4.0 et de l’exploitation de la data analytics dans la transformation des métiers du Groupe OCP.