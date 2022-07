L’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), organe du Groupe de la Banque Mondiale, a émis une garantie au Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (France) et à BNP Paribas (France) visant à couvrir des prêts d’un montant maximal de 570 millions d’euros au profit du Groupe OCP.



La garantie s’étend à 10 ans et couvre le risque de non-respect des obligations financières souveraines d’une entreprise d’État. Le Groupe OCP, leader mondial du marché des engrais phosphatés, s’appuiera sur ces fonds pour financer la construction d’un nouveau campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Rabat , dont la première phase a été lancée en Octobre 2021. Deux nouvelles phases seront achevées d’ici 2024.



Cette opération est une première dans le secteur de l’éducation au Maroc et en Afrique. Elle vient confirmer la solidité de la stratégie financière de l’UM6P et témoigne de la crédibilité de l’approche du Groupe en matière d’économie de la connaissance et de choix environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).



Le nouveau campus offrira une formation de haut niveau à près 2000 étudiants dans les domaines de l’économie, de la gouvernance, des sciences politiques, des relations internationales, des sciences comportementales et sociales, de l’hôtellerie et de la gestion. En outre, le campus abritera une nouvelle faculté de gouvernance et accueillera la première école et incubateur d’entreprises pour l’intelligence artificielle au Maroc. L’installation disposera également de centres multisports, de laboratoires d’apprentissage numérique, d’un centre de langues, d’une bibliothèque et d’une offre hotellière permettant d’accueillir des invités universitaires et de former des étudiants de la School of Hospitality Business and Management.



L’UM6P est au cœur de la stratégie d’innovation, de durabilité et de transformation du Groupe OCP. Fondée en 2017 avec un premier campus à Benguerir, l’université pilote plus de 80% des activités de R&D du Groupe OCP dans des domaines stratégiques tels que les engrais, les installations industrielles, l’énergie propre et la gestion durable de l’eau. L’université contribue également à l’élaboration de programmes de formation permettant au capital humain du Groupe OCP d’atteindre son plein potentiel.