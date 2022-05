Mercredi 23 mai 2022 à 11h, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor a présidé la cérémonie d’inauguration officielle du Hilton Garden Inn Casablanca Sud, en présence de Abderrahim Sadiki, Président du Groupe Sadiki, et de Pauline Wilson, Vice-Présidente Focused Service Operations, Europe, Middle East & Africa, Hilton.

S´adressant à une clientèle d´affaires comme de loisirs, le Hilton Garden Inn Casablanca Sud, nouvelle adresse et propriété du Groupe Sadiki, promet une expérience aussi élégante que chaleureuse. Doté de 155 chambres dont 9 suites, cet établissement lumineux aux services irréprochables propose confort, modernité et équipement de pointe pour travailler, se détendre ou partager des moments inoubliables entre amis ou en famille. Le Hilton Garden Inn Casablanca Sud c’est aussi un choix gastronomique exquis au restaurant marocain « Chhiwat l’Khayma », le restaurant « Together & Co », une piscine avec terrasse, health club pour les passionnés de fitness, un Ballroom ainsi que des aménagements soignés pour des rencontres corporate productives.

Inauguré ce 18 mai 2022, le Hilton Garden Inn Casablanca Sud se positionne comme un hôtel moderne et intuitif à l´égard des voyageurs en quête de différence.