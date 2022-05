Le président de la Banque Africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a salué, lundi à Accra, l’engagement « remarquable » du Maroc en faveur des énergies renouvelables (EnR).

« Le Maroc, sous le leadership visionnaire du Roi Mohammed VI, a réalisé des avancées remarquables dans le domaine des énergies renouvelables », a relevé Adesina lors d’un point de presse en marge des assemblées annuelles de la BAD, placées sous le thème « Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l’Afrique ».

A cette occasion, Adesina a mis l’accent sur le complexe Noor Ouarzazate, l’un des plus grands parcs solaires au monde financé par la BAD, soulignant que la Banque veut rééditer l’exploit de ce complexe avec le projet « Desert to Power » qui vise à fournir de l’énergie à 250 millions de personnes dans les pays qui composent la bande sahélienne en utilisant les sources d’énergie disponible en abondance dans la région.

Avec un investissement nécessaire de 20 milliards de dollars pour financer des centrales qui produisent de l’électricité à partir de sources propres, l’objectif de ce projet est de produire 10 GW.

Ces 57èmes assemblées, qui marquent un retour aux réunions en présentiel après les rencontres virtuelles des deux dernières années, seront une occasion de discuter des moyens de faciliter la transition énergétique de l’Afrique dans un contexte marqué par des changements climatiques, dont les répercussions sont déjà remarquables sur les pays du continent.

L’objectif de ces assemblées, dont le thème s’aligne sur la 27e Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP27) prévue en Égypte en novembre prochain, est de discuter des moyens d’aider les pays africains à s’adapter aux changements climatiques, à travers notamment la mobilisation de ressources nécessaires.

Les gouverneurs, représentant les 54 pays africains et les 27 pays membres non régionaux de l’institution, auront un dialogue de haut niveau avec Adesina et son équipe.

Les Assemblées annuelles sont l’événement le plus important de la BAD. Elles réunissent environ 3.000 délégués et participants chaque année.

Elles permettent à l’institution de faire le point, avec ses actionnaires, sur les progrès réalisés et constituent un forum unique d’échange sur des questions clés concernant le développement de l’Afrique pour les représentants des gouvernements, des entreprises, de la société civile, des groupes de réflexion, des universités et des médias.