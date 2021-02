Le groupe Cegos poursuit sa stratégie de développement à l’international, avec la création d’une nouvelle filiale au Maroc.

En effet, le leader international de la formation professionnelle a annoncé la signature d’une nouvelle convention de partenariat avec Formafrique, cabinet de conseil et de formation basé au Maroc, au terme duquel Formafrique distribuera les formations de Cegos à ses clients au Maroc.

« Ce partenariat représente une formidable opportunité pour Formafrique. Nous allons pouvoir nous appuyer sur le leadership de Cegos en Europe et dans le monde, et ainsi apporter aux entreprises basées au Maroc le savoir-faire éprouvé d’un groupe international », a annoncé Azeddine Bourachdi, fondateur de Formafrique.

Pour rappel, Cegos forme chaque année 250 000 personnes dans le monde, en interentreprises comme en intra-. Le Groupe déploie une offre globale allant des formations packagées aux solutions sur mesure. Son catalogue en ligne de Soft Skills compte 2 millions d’apprenants par an et est distribué par plus de 50 partenaires dans le monde.