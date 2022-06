Le lycée Descartes a célébré, mercredi à Rabat, lors d’une cérémonie de remise de coupe, son équipe championne de la 11ème édition des Jeux Internationaux de la Jeunesse (JIJ), tenue du 30 mai au 04 juin au lycée français Jean-Monnet à Bruxelles.

La « Team Descartes », qui a représenté le Maroc lors de cet événement sportif, a réussi à occuper la première place, surclassant plus de soixante-dix établissements sélectionnés dans le monde entier.

Cette compétition, organisée par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et l’Union nationale française du sport scolaire (UNSS), a réuni plus de 300 élèves venant de 42 pays différents.

La professeure d’éducation physique et sportive au lycée Descartes et coach de l’équipe championne, Armelle Cirech a exprimé sa fierté de représenter le lycée et le Maroc lors de cet événement, aux côtés de l’équipe du lycée Paul-Valéry de Meknès, qui a fini treizième.

L’équipe du lycée Descartes a également représenté le Maroc lors de « la soirée des pays », où « nous avons montré nos pâtisseries et nos jeux, habillés de façon traditionnelle » a-t-elle raconté.

Mme Cirech a rappelé que le lycée Descartes, engagé dans les JIJ depuis 2013, a déjà occupé la troisième place au à Beyrouth (Liban) en 2019, avant de remporter l’édition de Bruxelles, grâce à une équipe, forte physiquement et mentalement, qui a été sélectionnée suite à de nombreuses activités.

La membre de l’équipe gagnante et élève de seconde du lycée Descartes, Assya Boujandar, a qualifié cette expérience d’inoubliable, ajoutant que malgré la victoire finale, les épreuves étaient difficiles et la concurrence rude.

De leur côté, les élèves Leny Chommeloux et Ness Afflelou Lecompte, se sont dit honorés de faire partie de cette équipe et de représenter leur lycée et le Maroc lors des JIJ 2022, notant qu’il ne s’attendaient pas à arriver en première position.

Le lycée Descartes a remporté ainsi sa première victoire aux JIJ, réalisant de bonnes performances dans les différentes activités, en particulier le badminton, la course tout terrain, la course d’orientation, le cross training, ou encore le Rugby.

Les JIJ sont un évènement unique qui permet à la jeunesse du monde entier de se rencontrer, d’échanger, de partager, de découvrir différents lieux à chaque édition autour de challenges sportifs et culturels.