Capitalisant sur son établissement Léon l’Africain à Casablanca, le réseau Léon l’Africain, un des segments d’éducation du Groupe EDC (Education Development Company), acteur majeur de l’enseignement privé au Maroc et maison-mère du Groupe Elbilia-Léon l’Africain, poursuit son développement à travers l’ouverture en septembre 2022 de Léon l’Africain Rabat.

Situé en plein cœur du nouveau quartier de « l’Orangeraie de Souissi », le Lycée Français Léon l’Africain Rabat offre un cadre d’exception avec des espaces modernes érigés sur deux parcelles distinctes totalisant près de deux hectares de superficie.

De la maternelle au lycée, les apprenants y bénéficieront d’approches pédagogiques innovantes dispensées par des professeurs chevronnés au sein d’un environnement moderne et innovant assurant à la fois leur épanouissement personnel et l’excellence dans leur réussite académique. À Casablanca, notre lycée compte 99% de mentions à l’examen du Baccalauréat français.

Ce nouvel établissement puise sa singularité dans sa taille humaine avec à terme un maximum de trois classes par niveau de la petite section de maternelle à la terminale un effectif cible maximum de 210 élèves en maternelle, 310 à l’élémentaire, 240 au collège et 180 au lycée lui conférant ainsi un attribut unique à même de favoriser l’essor d’une communauté pédagogique harmonieuse.

Pour la rentrée scolaire 2022, seule une classe par niveau sera ouverte de la Petite Section à la 4ème.

Conçu autour d’une communauté pédagogique solidaire et engagée, le Lycée Français Léon l’Africain Rabat tirera sa force de la totale adhésion de ses différentes composantes (corps professoral, équipe pédagogique, élèves et parents) aux orientations d’un projet d’établissement novateur centré sur l’apprenant et fondé sur 3 piliers :

L’accompagnement personnalisé (suivi individuel pour acquérir les compétences théoriques et comportementales)

La bienveillance (parcours progressif où se construit le projet de développement personnel et d’orientation)

L’accomplissement (une communauté éducative au service de l’épanouissement de l’élève et de sa réussite académique)

Les pré-inscriptions seront ouvertes à partir du 15 janvier et des journées de présentation de l’école seront organisées le 15, 22 et 29 janvier.