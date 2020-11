La 32ème édition du marathon international de Marrakech (MIM), prévue initialement le 31 janvier 2021, est reportée au 19 septembre 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, a annoncé l’Association le Grand Atlas (AGA) organisatrice de l’événement.



Manifestation sportive d’envergure internationale, le MIM réunit annuellement quelque 12.000 participants venus des cinq continents en plus de 50 Top coureurs et de nombreux directeurs et de responsables de marathons étrangers et plusieurs invités de marque.

Depuis 2015, le marathon international de Marrakech a reçu le label lui permettant d’être qualifiant pour les championnats du Monde et pour les jeux olympiques.