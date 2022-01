Le marché de gros de fruits et légumes de Casablanca a réalisé en 2021 des entrées record en terme de tonnage estimées à 1 500 000 tonnes.

En terme de recettes, le marché a dépassé l’année dernière la barre des 150 millions de dirhams, soit la deuxième meilleure performance depuis son ouverture en 1986, indique un communiqué de Casablanca Prestations, société gestionnaire depuis 2015 de cette infrastructure.

Cette performance a été réalisée malgré la pandémie qui a affecté sensiblement la demande des secteurs clés pour l’activité, notamment les secteurs de l’hôtellerie et la restauration, remarque la même source.

Elle s’explique par une grande résilience de cet équipement communal lors de la crise sanitaire.

Le marché, qui attire à peu près 50% du volume de la marchandise transitant par les marchés de gros au Maroc, a su s’adapter à cette réalité de marché en pleine pandémie afin d’assurer un approvisionnement normal et régulier en fruits et légumes.

Selon le communiqué, le programme de mise à niveau des infrastructures du marché a été complété en 2021 par la réalisation de la deuxième tranche relative à la réfection de la voierie du marché qui a atteint 130 000 m2.

Étalé sur une superficie de 26 hectares, le marché de gros des fruits et légumes reçoit quotidiennement entre 600 et 1000 camions, ainsi que 30 à 60 milles visiteurs. Il constitue la 2ème source de recettes pour la commune de Casablanca, et compte près de 5000 usagers actifs.