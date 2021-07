Le Maroc est le premier pays exportateur de textile vers l’Europe avec une progression de 23%, a affirmé Moulay Hafid Elalamy (MHE), ministre de l’Industrie, du commerce, et de l’économie verte numérique, ce mercredi 30 juin 2021, lors des rendez-vous de l’industrie consacrée au secteur du textile.

« Il y a un chiffre qui vient de tomber à l’instant et est très intéressant, depuis le début de l’année 2021, le Maroc est en tête de liste, en termes de performance des pays exportateurs vers l’Europe, il est N°1 avec une progression de +23% » a déclaré MHE. Pour lui, « les produits marocains, faits au Maroc par la main d’œuvre marocaine sont de qualité ».

« Le secteur de l’habillement et du textile est historique au Maroc. On pourrait le qualifier d’une des colonnes vertébrales de l’industrie nationale », a souligné MHE, montrant l’importance de ce secteur qui, au fil du temps, a tissé « une marque de fabrique marocaine connue et reconnue à l’échelle mondiale ».

Avec 1628 entreprises employant 189 000 personnes, soit 22% des emplois au niveau national, la filière textile est le premier employeur du Royaume et génère un chiffre d’affaires de 50,48MMDH dont 36,5 MMDH à lexport, ainsi qu’une valeur ajoutée de 15,88 MMDH.