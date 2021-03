Le Maroc s’est positionné en 2020 comme le premier pays arabe exportateur vers le Mexique, avec plus de 298 millions de dollars de produits exportés, selon des chiffres du Conseil mexicain du commerce extérieur (COMCO).

Le Royaume exporte notamment des phosphates de calcium, des pièces de rechange de véhicules et d’avion ainsi que des produits de la pêche maritime. Les exportations marocaines vers la seconde économie d’Amérique latine enregistrent ainsi une hausse substantielle en dépit des contraintes liées à la pandémie du Covid 19, souligne l’ambassade du Maroc à Mexico dans un communiqué. Le Royaume se positionne désormais comme le plus grand pays arabe exportateur vers ce grand marché, devant les Emirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, Oman et l’Égypte.