Le Maroc occupera, selon les prévisions pour la campagne 2020-2021, le cinquième rang du classement des pays producteurs d’huile d’olive à l’échelle internationale avec une production de 140.000 tonnes, ce qui représentera 5% de la production mondiale. Cette production est le résultat d’une augmentation de la production moyenne ces dernières années grâce aux efforts de la stratégie Plan Maroc Vert, avec l’intensification des exploitations.

La production mondiale d’huile d’olive atteindra, selon les prévisions, 3.086.500 tonnes au cours de la saison 2020-2021, soit 5% de moins que la saison précédente.

L’Espagne restera en tête du classement mondial avec 1.510.000 tonnes, représentant ainsi une augmentation de 21% par rapport à la saison précédente et 49% de la production mondiale. L’Italie arrive en deuxième place avec 280.000 tonnes, (9% de la production mondiale), devant la Grèce avec 220.000 tonnes (7% de la production mondiale).

Quant à la Tunisie, elle enregistrera la plus forte baisse de la production d’huile d’olive, et ce vu l’importante production la saison précédente et le manque de précipitations ces derniers mois. Elle devrait réduire de 44% sa production par rapport à la saison dernière, une estimation de 170.000 tonnes la fera passer de la deuxième à la quatrième place, avec 6% de la production mondiale.